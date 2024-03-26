Легально і без черг на кордоні: в Україні запустили онлайн-портал для міжнародних автобусів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України презентувало нові підходи до міжнародних автобусних пасажирських перевезень. Вони можуть забезпечити якісний сервіс пасажиру та сприятливі умови для роботи легального бізнесу.

Йдеться про цифровізацію сервісів та послуг, а також зміни до нормативно-правової бази. Про це повідомили 22 березня на урядовому порталі.

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Уряд анонсував реформу автобусних пасажирських перевезень

Запровадження єдиного онлайн-порталу автобусних перевезень в Україні є кроком вперед у створенні зручних та ефективних механізмів для подорожей. Тепер пасажири можуть легко перевірити розклади й маршрути уникнувши надокучливих очікувань на митницях та пунктах пропуску.

У 2023 році 7,5 мільйонів українців використовували автобуси для міжнародних поїздок. З них 90% становили жінки, третина з яких подорожувала з дітьми.

За оцінками Мінвідновлення, принаймні 25% учасників цього ринку уникають сплати податків. Крім того, великий наплив створив величезні черги на пунктах пропуску. Для розв'язання цих проблем, відомство з 22 березня розпочало реформу пасажирських автомобільних перевезень.

Реформа, яку ми запускаємо сьогодні – в першу чергу про якісний сервіс, прогнозованість у перевезеннях та чесність до пасажира і держави,

– йдеться у повідомленні.

Усі перевізники, що працюють на міжнародних маршрутах, тепер повинні мати необхідні документи:

ліцензію на міжнародні перевезення,

документи водія та транспортного засобу,

дозвіл на регулярні або нерегулярні перевезення.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України запустило єдиний онлайн-портал для міжнародних автобусних маршрутів. Зазначається, що відповідна ініціатива працюватиме в рамках реформувань пасажирських перевезень.

Що треба знати про нововведення?

Реформа міжнародних автобусних перевезень складається як з продуктів та послуг для пасажира та перевізника, так і зі змін до профільних нормативних актів. Зокрема, йдеться про:

Єдиний онлайн-портал для пасажира та перевізника

За допомогою цього порталу пасажири зможуть перевірити легальність маршруту, розклад руху, перевізника та купити квиток, в разі потреби – залишити зворотній звязок.

В Україні запускають реформу автобусних пасажирських перевезень / Фото Мінвідновлення

З 22 березня портал доступний для тестування, протягом квітня до нього будуть інтегруватись перевізники, щоб можливість придбати квиток була доступна на більшість маршрутів.

Запуск "єЧерги" для автобусів

Кожен регулярний автобус матиме чіткий час перетину кордону відповідно до графіка руху. Це дозволить вчасно реагувати на виклики, які можуть трапитися на кордоні й не тримати людей в очікуванні перед пунктами пропуску.

Водночас система автоматично перевіряє дозвільні документи, щоб запобігати нелегальним перевезенням.

Онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів

Кабінет вже доступний до внутрішнього тестування перевізниками. Ключова мета – замінити паперову та бюрократизовану процедуру відкриття маршруту на швидку та повністю цифрову процедуру.

Нагадаємо, система електронної реєстрації "єЧерга" стане доступною і для водіїв легкових автомобілів. Раніше вона була націлена на спрощення процесу перетину кордону лише для вантажівок та пасажирських автобусів.