Речь идет о цифровизации сервисов и услуг, а также изменениях в нормативно-правовой базе. Об этом сообщили 22 марта на правительственном портале.

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Правительство анонсировало реформу автобусных пассажирских перевозок

Введение единого онлайн-портала автобусных перевозок в Украине является шагом вперед в создании удобных и эффективных механизмов для путешествий. Теперь пассажиры могут легко проверить расписания и маршруты избежав надоедливых ожиданий на таможнях и пунктах пропуска.

В 2023 году 7,5 миллиона украинцев использовали автобусы для международных поездок. Из них 90% составляли женщины, треть из которых путешествовала с детьми.

По оценкам Минобрнауки, по крайней мере 25% участников этого рынка избегают уплаты налогов. Кроме того, большой наплыв создал огромные очереди на пунктах пропуска. Для решения этих проблем, ведомство с 22 марта начало реформу пассажирских автомобильных перевозок.

Реформа, которую мы запускаем сегодня – в первую очередь о качественном сервисе, прогнозируемость в перевозках и честность к пассажиру и государству,

– говорится в сообщении.

Все перевозчики, работающих на международных маршрутах, теперь должны иметь необходимые документы:

лицензию на международные перевозки,

документы водителя и транспортного средства,

разрешение на регулярные или нерегулярные перевозки.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины запустило единый онлайн-портал для международных автобусных маршрутов. Отмечается, что соответствующая инициатива будет работать в рамках реформирования пассажирских перевозок.

Что надо знать о нововведениях?

Реформа международных автобусных перевозок состоит как из продуктов и услуг для пассажира и перевозчика, так и из изменений в профильных нормативных актах. В частности, речь идет о:

Единый онлайн-портал для пассажира и перевозчика

С помощью этого портала пассажиры смогут проверить легальность маршрута, расписание движения, перевозчика и купить билет, в случае необходимости – оставить обратную связь.

В Украине запускают реформу автобусных пассажирских перевозок / Фото Минобновления

С 22 марта портал доступен для тестирования, в течение апреля к нему будут интегрироваться перевозчики, чтобы возможность приобрести билет была доступна на большинство маршрутов.

Запуск "єЧерги" для автобусов

Каждый регулярный автобус будет иметь четкое время пересечения границы в соответствии с графиком движения. Это позволит вовремя реагировать на вызовы, которые могут случиться на границе и не держать людей в ожидании перед пунктами пропуска.

В то же время система автоматически проверяет разрешительные документы, чтобы предотвращать нелегальные перевозки.

Онлайн-кабинет перевозчика для открытия международных маршрутов

Кабинет уже доступен к внутреннему тестированию перевозчиками. Ключевая цель – заменить бумажную и бюрократизированную процедуру открытия маршрута на быструю и полностью цифровую процедуру.

Напомним, система электронной регистрации "єЧерга" станет доступной и для водителей легковых автомобилей. Ранее она была нацелена на упрощение процесса пересечения границы только для грузовиков и пассажирских автобусов.