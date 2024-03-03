На засіданні уряду 27 лютого було прийнято рішення про розширення системи електронної черги, включивши до неї й водіїв легкових авто. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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В Україні "єЧерга" невдовзі запрацює для водіїв легкових авто

У нещодавній заяві Шмигаль підкреслив, що понад 800 000 транспортних засобів успішно перетнули кордон за допомогою цієї системи. Її впровадження дозволило спростити процес і зменшити кількість випадків незаконної діяльності.

Розвиток цифровізації є ключовим для покращення управління державою. Проєкт "єЧерга", який ми активно розвиваємо, значно спрощує процедуру перетину кордонів,

– поділився глава уряду.

Згідно з повідомленням Міністерства відновлення, система "єЧерга", яка вже понад рік працює для вантажівок, тепер успішно впроваджена і для автобусів. Наразі працюють над розробкою нового функціоналу для легкових автомобілів.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що виклик полягає в адаптації різних видів транспорту до системи "єЧерга". Він також уточнив, що зараз ведеться робота над розробкою спеціалізованого алгоритму, пристосованого до кожного виду транспорту.

Очікується, що до кінця поточного року відбудеться тестовий запуск для легкових автомобілів.

Нагадаємо, станом на лютий 2024 року завершують будівництво нового пункту пропуску на кордоні України та Польщі. Мовиться про "Нижанковичі – Мальховичі". Автомобільний пункт пропуску запрацює вже упродовж найближчих пів року.