Йдеться про цифровізацію сервісів та послуг, а також зміни до нормативно-правової бази. Про це повідомили 22 березня на урядовому порталі.
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Уряд анонсував реформу автобусних пасажирських перевезень
Запровадження єдиного онлайн-порталу автобусних перевезень в Україні є кроком вперед у створенні зручних та ефективних механізмів для подорожей. Тепер пасажири можуть легко перевірити розклади й маршрути уникнувши надокучливих очікувань на митницях та пунктах пропуску.
У 2023 році 7,5 мільйонів українців використовували автобуси для міжнародних поїздок. З них 90% становили жінки, третина з яких подорожувала з дітьми.
За оцінками Мінвідновлення, принаймні 25% учасників цього ринку уникають сплати податків. Крім того, великий наплив створив величезні черги на пунктах пропуску. Для розв'язання цих проблем, відомство з 22 березня розпочало реформу пасажирських автомобільних перевезень.
Реформа, яку ми запускаємо сьогодні – в першу чергу про якісний сервіс, прогнозованість у перевезеннях та чесність до пасажира і держави,
– йдеться у повідомленні.
Усі перевізники, що працюють на міжнародних маршрутах, тепер повинні мати необхідні документи:
- ліцензію на міжнародні перевезення,
- документи водія та транспортного засобу,
- дозвіл на регулярні або нерегулярні перевезення.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України запустило єдиний онлайн-портал для міжнародних автобусних маршрутів. Зазначається, що відповідна ініціатива працюватиме в рамках реформувань пасажирських перевезень.
Що треба знати про нововведення?
Реформа міжнародних автобусних перевезень складається як з продуктів та послуг для пасажира та перевізника, так і зі змін до профільних нормативних актів. Зокрема, йдеться про:
Єдиний онлайн-портал для пасажира та перевізника
За допомогою цього порталу пасажири зможуть перевірити легальність маршруту, розклад руху, перевізника та купити квиток, в разі потреби – залишити зворотній звязок.
В Україні запускають реформу автобусних пасажирських перевезень / Фото Мінвідновлення
З 22 березня портал доступний для тестування, протягом квітня до нього будуть інтегруватись перевізники, щоб можливість придбати квиток була доступна на більшість маршрутів.
- Запуск "єЧерги" для автобусів
Кожен регулярний автобус матиме чіткий час перетину кордону відповідно до графіка руху. Це дозволить вчасно реагувати на виклики, які можуть трапитися на кордоні й не тримати людей в очікуванні перед пунктами пропуску.
Водночас система автоматично перевіряє дозвільні документи, щоб запобігати нелегальним перевезенням.
- Онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів
Кабінет вже доступний до внутрішнього тестування перевізниками. Ключова мета – замінити паперову та бюрократизовану процедуру відкриття маршруту на швидку та повністю цифрову процедуру.
Нагадаємо, система електронної реєстрації "єЧерга" стане доступною і для водіїв легкових автомобілів. Раніше вона була націлена на спрощення процесу перетину кордону лише для вантажівок та пасажирських автобусів.