10 років в'язниці за розрахунок знайденою кредиткою: пригоди українця в Польщі

Слідчі карної служби поліції Скерневіце в Лодзі затримали громадянина України, який привласнив чужу банківську картку та використав її під час здійснення покупок. Тепер йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Загалом чоловікові висунули 12 звинувачень. Знайти порушника закону поліція змогла через одну з його бонусних карток.

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Як спіймали зловмисника

Власниця картки, якою скористався українець, загубила її в магазині. Наступного дня жінка отримала повідомлення про здійснену транзакцію. Вона одразу ж звернулася до поліції.

Правоохоронці затримали винного 12 травня 2021 року. Ним виявився 28-річний українець, який знайшов банківську картку у магазині та почав нею послуговуватися під час закупів. Чоловік використав знахідку 9 разів. Таким чином потерпіла втратила 500 злотих (близько 3,65 тисячі гривень).

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При одній з покупок, які чоловік оплачував чужою кредиткою, він використав свою картку постійного покупця, яка дає право на бонуси. Це й видало шахрая. Так його місце перебування вдалося швидко встановити, а самого чоловіка – затримати.