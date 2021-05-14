Патрульні прибули на виклик на одну з вулиць Варшави у районі Мокотув. На місці крадій саме втікав від власника велосипеду, й поліції вдалося спіймати злочинця "на гарячому".

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Мотив та затримання

Коли чоловіка відвезли до відділку, першим запитанням крадія було те, чи його нарешті ув'язнять. На подив поліцейських, злочинець розповів, що живе з матір'ю, і надто втомився від сварок з нею.

Мотивом крадіжок було не скрутне фінансове становище чи безробіття, а банальне небажання знаходитися з мамою в одній квартирі. Чоловік волів таким чином потрапити до в'язниці та відпочити від буденних справ.

Як з'ясувалося згодом, це було вже не першою витівкою злочинця – до того часу він встиг викрасти загалом 7 велосипедів. Крадене поляк продавав незнайомцям та перехожим на вулиці за символічну плату.

До слова, за скоєне чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.