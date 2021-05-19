Загалом чоловікові висунули 12 звинувачень. Знайти порушника закону поліція змогла через одну з його бонусних карток.

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Як спіймали зловмисника

Власниця картки, якою скористався українець, загубила її в магазині. Наступного дня жінка отримала повідомлення про здійснену транзакцію. Вона одразу ж звернулася до поліції.

Правоохоронці затримали винного 12 травня 2021 року. Ним виявився 28-річний українець, який знайшов банківську картку у магазині та почав нею послуговуватися під час закупів. Чоловік використав знахідку 9 разів. Таким чином потерпіла втратила 500 злотих (близько 3,65 тисячі гривень).

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При одній з покупок, які чоловік оплачував чужою кредиткою, він використав свою картку постійного покупця, яка дає право на бонуси. Це й видало шахрая. Так його місце перебування вдалося швидко встановити, а самого чоловіка – затримати.