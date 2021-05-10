Тварин виявили податківці та надбужанські прикордонники на пункті пропуску "Гребенне". Мішки з п'явками були сховані в одному з багажних відділень трейлера.
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Що загрожує українцю
Проти українця відкрито кримінальне провадження та вилучено штраф у розмірі 4 тисяч злотих. Чоловік пояснив, що посилку "з черв'яками" передали зі Львова, а невідома особа мала забрати багаж у Варшаві.
Попередні висновки огляду п'явок вказують на те, що тварини належать до рідкісного виду, який охороняється Вашингтонською конвенцією.
Що передбачає конвенція CITESCITES регулює переміщення через кордони понад 5 тисяч видів тварин та 28 тисяч видів рослин. Щороку список поповнюється, а ввезення чи вивезення рідкісних видів можливі винятково на основі спеціальних дозволів та сертифікатів.
Відсутність таких документів призводить до обов'язкової конфіскації майна, штрафу та навіть позбавлення волі терміном від 3 місяців до 5 років.
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