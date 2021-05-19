В общем мужчине выдвинули 12 обвинений. Найти нарушителя закона полиция смогла через одну из его бонусных карточек.
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Как поймали злоумышленника
Владелица карты, которой воспользовался украинец, потеряла ее в магазине. На следующий день женщина получила сообщение о совершенной транзакции. Она сразу же обратилась в полицию.
Правоохранители задержали виновного 12 мая 2021 года. Им оказался 28-летний украинец, который нашел банковскую карточку в магазине и начал ею пользоваться во время закупов. Мужчина использовал находку 9 раз. Таким образом потерпевшая потеряла 500 злотых (около 3,65 тысячи гривен).
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При одной из покупок мужчина использовал свою карточку постоянного покупателя, которая дает право на бонусы. Это и выдало мошенника. Так его местонахождение удалось быстро установить, а самого человека – задержать.