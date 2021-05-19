В общем мужчине выдвинули 12 обвинений . Найти нарушителя закона полиция смогла через одну из его бонусных карточек.

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Как поймали злоумышленника

Владелица карты, которой воспользовался украинец, потеряла ее в магазине. На следующий день женщина получила сообщение о совершенной транзакции. Она сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители задержали виновного 12 мая 2021 года. Им оказался 28-летний украинец , который нашел банковскую карточку в магазине и начал ею пользоваться во время закупов. Мужчина использовал находку 9 раз . Таким образом потерпевшая потеряла 500 злотых (около 3,65 тысячи гривен).

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