Українців запрошують на роботу в Чехію: скільки пропонують

У Чехії збільшується кількість вакансії для трудових мігрантів з України. На деяких посадах за місяць можна заробити понад 100 тисяч гривень.

Це випливає з даних порталу Work.ua. Найчастіше українських трудових мігрантів кличуть на низькокваліфіковані вакансії. При цьому працювати доведеться всього з одним вихідним на тиждень і по 12 − 16 годин на добу. Але є винятки. Наприклад, для медиків.

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Вакансії та зарплати, які пропонують українцям в Чехії

Найбільші зарплати обіцяють лікарям. Так, офтальмолог може претендувати на дохід у розмірі до 130 тисяч гривень на місяць. Такий лікар повинен проводити обстеження стану очей, встановлювати діагноз, призначати лікування та стежити за його ефективністю.

Лікар у Чехії може заробляти від 100 тисяч гривень на місяць / Фото Unsplash

Різноробочим у Чехії пропонують меншу зарплатню та довший графік роботи. Але кількість таких вакансій стабільно зростає, тому українці можуть обрати для себе оптимальний варіант.

Різноробочий на завод з виробництва пива може заробляти в Чехії до 78 тисяч гривень на місяць. До обов'язків працівника входять такі функції: наклеювати етикетки на пляшки для пива та упаковувати їх. Працювати доведеться по 8 – 12 годин, 6 днів на тиждень.

Робітник на завод з виготовлення чипсів може претендувати на заробітну плату в розмірі до 77 тисяч гривень. Працевлаштувати на таку посаду у Чехії готові чоловіків або жінок у віці від 19 до 60 років. Робочий тиждень теж шестиденний. Працювати буде потрібно до 14 годин на добу. При цьому понаднормові години, обіцяють роботодавці, будуть щедро оплачуватися.

Все, що понад вісім годин на добу, оплачується в розмірі 125% ставки. У суботу платять 150% від ставки,

– йдеться в оголошенні.

В середньому у 2021 році кількість вакансій для українців у Чехії та Польщі збільшилася на третину.

Також нагадуємо, що в Польщі потребують кваліфікованих будівельників. Помічникам готові платити від 15 злотих (близько 110 гривень) нетто за годину. Спеціаліст може заробити до 25 злотих (майже 200 гривень) нетто за годину. А бригадирам пропонують до 30 злотих (близько 220 гривень) нетто за годину.

Працівник заводу у Чехії може заробляти від 70 тисяч гривень на місяць / Фото Unsplash