Это следует из данных портала Work.ua . Чаще всего украинских трудовых мигрантов зовут на низкоквалифицированные вакансии. При этом работать придется всего с одним выходным в неделю и по 12 – 16 часов в сутки. Но есть исключения. Например, для медиков.

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Вакансии и зарплаты, которые предлагают украинцам в Чехии

Наибольшие зарплаты обещают врачам . Так, офтальмолог может претендовать на доход в размере до 130 тысяч гривен в месяц. Такой врач должен проводить обследование состояния глаз, устанавливать диагноз, назначать лечение и следить за его эффективностью.

Врач в Чехии может зарабатывать от 100 тысяч гривен в месяц / Фото Unsplash

Разнорабочим в Чехии предлагают меньшую зарплату и более длинный график работы. Но количество таких вакансий стабильно растет, поэтому украинцы могут выбрать для себя оптимальный вариант.

Разнорабочий на завод по производству пива может зарабатывать в Чехии в 78 тысяч гривен в месяц. В обязанности работника входят следующие функции: наклеивать этикетки на бутылки для пива и упаковывать их. Работать придется по 8 – 12 часов, 6 дней в неделю.

Рабочий на завод по изготовлению чипсов может претендовать на заработную плату в размере до 77 тысяч гривен. Трудоустроить на такую должность в Чехии готовы мужчин или женщин в возрасте от 19 до 60 лет. Рабочая неделя тоже шестидневная. Работать нужно до 14 часов в сутки. При этом сверхурочные часы, обещают работодатели, будут щедро оплачиваться.

Все, что свыше 8 часов в сутки, оплачивается в размере 125% ставки. В субботу платят 150% от ставки,

– говорится в объявлении.

В среднем в 2021 году количество вакансий для украинцев в Чехии и Польше увеличилось на треть. Также напоминаем, что Польше нужны квалифицированные строители. Помощникам готовы платить от 15 злотых (около 110 гривен) нетто в час. Специалист может заработать до 25 злотых (около 200 гривен) нетто в час. А бригадирам предлагают до 30 злотых (около 220 гривен) нетто в час.