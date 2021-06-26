Нестача фахівців турбує країну тому, що багато польських будівельників поїхали працювати за кордон, зокрема у скандинавські країни, де вдвічі більше платять. Крім того, останнім часом збільшилася кількістю інвестицій у нерухомість, що створило передумови для розширення діяльності та, відповідно, пошуку виконавців.

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Яких працівників розшукують

У Польщі бракує всіх фахівців, дотичних до сфери будівництва:

  • бетонярів;
  • теслярів;
  • покрівельників;
  • бляхарів;
  • монтажників будівельних конструкцій;
  • мулярів;
  • будівельних оздоблювачів;
  • операторів земляних робіт;
  • підсобників.

Зарплати

Стосовно рівня оплати праці в цій галузі, то польські будівельні фірми, які зводять залізобетонні конструкції, в середньому пропонують:

  • помічникам – 15-20 злотих за годину (нетто);
  • спеціалістам – 20-25 злотих за годину (нетто);
  • бригадирам – 25-30 злотих за годину (нетто).

Інженерам, як правило, платять ставку. Її розмір залежить від кваліфікації та обов'язків працівника. Заробити на цій посаді можна від 3 до 10 тисяч злотих нетто за місяць.