Нестача фахівців турбує країну тому, що багато польських будівельників поїхали працювати за кордон, зокрема у скандинавські країни, де вдвічі більше платять. Крім того, останнім часом збільшилася кількістю інвестицій у нерухомість, що створило передумови для розширення діяльності та, відповідно, пошуку виконавців.
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Яких працівників розшукують
У Польщі бракує всіх фахівців, дотичних до сфери будівництва:
- бетонярів;
- теслярів;
- покрівельників;
- бляхарів;
- монтажників будівельних конструкцій;
- мулярів;
- будівельних оздоблювачів;
- операторів земляних робіт;
- підсобників.
Зарплати
Стосовно рівня оплати праці в цій галузі, то польські будівельні фірми, які зводять залізобетонні конструкції, в середньому пропонують:
- помічникам – 15-20 злотих за годину (нетто);
- спеціалістам – 20-25 злотих за годину (нетто);
- бригадирам – 25-30 злотих за годину (нетто).
Інженерам, як правило, платять ставку. Її розмір залежить від кваліфікації та обов'язків працівника. Заробити на цій посаді можна від 3 до 10 тисяч злотих нетто за місяць.