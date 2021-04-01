Українців в Польщі запрошують на роботу в медичній сфері: куди звертатися

Джерело:inPoland
Ще в жовтні 2020 року Сенат Польщі прийняв поправку, що передбачає полегшення працевлаштування у країні лікарів-спеціалістів, які здобули професійну кваліфікацію за кордоном. Зараз польським медустановам бракує персоналу. Влада Польщі звернулася до українців з пропозицією забезпечити їм робочі місця.
Пропозицію оголосив воєвода Нижньої Сілезії Ярослав Обремський. Мета його прохання – пришвидшити боротьбу з поширенням коронавірусу в країні.
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Своє звернення пан Обремський опублікував українською мовою. Він наголосив на нагальній необхідності залучення додаткового медичного персоналу для безпосередньої боротьби з наслідками пандемії.
Шановні Громадяни України, враховуючи динамічну зміну епідеміологічної ситуації в країні та нашому воєводстві, звертаюсь до Вас з проханням розглянути готовність виконання цього складного та відповідального завдання, турбуючись про здоров'я наших близьких та нас самих,
— йдеться у зверненні воєводи Нижньої Сілезії.
Воєвода Нижньої Сілезії Ярослав Обремський / Фото inPoland
Медичні установи Нижньої Сілезії потребують представників усіх медичних професій. Передусім йдеться про досвідчених лікарів. Активно шукають медсестер, фельдшерів та реабілітологів. Також не виключають можливість працевлаштування для студентів-медиків.Люди без медичної освіти можуть бути залученими до допоміжних робіт.
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Всім охочим працевлаштуватися медиками у Польщі потрібно надіслати інформацію про себе на електронну адресу p.swierczynska@duw.pl або звертатися до керівників лікарень Нижньої Сілезії.Заробітна платня, графік роботи, дані про можливість включення цієї роботи в реалізовані стажування та практики та інші питання узгоджуються індивідуально з керівниками лікарень. У різних медичних закладах діють різні правила стосовно вищезазначених нюансів.