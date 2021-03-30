Мер Варшави Рафал Тшасковський лікувався від коронавірусу в Празькій лікарні, що розташована на алеї Солідарності в столиці Польщі. Після виписки він повідомив, що почувається значно краще, а також похвалив роботу працівників з України та Білорусі.

Наразі міський голова працюватиме віддалено, оскільки потребує відновлення. Оптимістичного бачення у подоланні пандемії після особистого зіткнення з негативними наслідками коронавірусу політик не втратив.

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Самопочуття під час коронавірусу

Рафал Тшасковський поділився тим, що відчував під час перебігу захворювання. Він зазначив, що вірус є підступним і впливає на психіку, тому слід бути обережним і відмежовуватися від поганих думок та негативних емоцій.

Додав, що коронавірус атакує тіло своєрідними "хвилями": людина може відчувати полегшення, після якого нерідко настає погіршення.

Очільник Варшави попросив усіх берегти себе та не ігнорувати навіть найменші симптоми захворювання.

Подяки

Мер Варшави подякував за підтримку родині та друзям, а також всім працівникам Празької лікарні в столиці Польщі.

Він звернув увагу на те, що лікарі, медсестри та рятувальні бригади міста працюють вдень та вночі не шкодуючи сил. І додав, що без працівників з України та Білорусі всі спроби контролювати ситуацію зійшли б нанівець.

Милозвучний акцент та усмішка дарують пацієнтам добру енергію,

– додав Рафал Тшасковський.