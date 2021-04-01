У сучасних реаліях потреба зробити ПЛР-тестування на COVID-19 виникає часто. Без підтвердження негативного результату тесту люди не можуть перетинати кордон та повертатися на свої робочі місця після нещодавно перенесеного захворювання. Розповідаємо, куди можна звертатися для проходження тесту на визначення COVID-19 тим, хто перебуває у Вроцлаві.

Міністерство охорони здоров'я Польщі опублікувало перелік 20 медичних закладів Нижньої Селезії, у яких роблять ПЛР-тестування на коронавірус. 13 з них розміщені у Вроцлаві.

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Вартість послуги залежить від медустанови. Середня ціна ПЛР-тесту у Вроцлаві становить 470 злотих. Тест на антиген вартує близько 150 злотих. Роблять тестування на коронавірус за попереднім записом.

Востаннє список оновлювався 25 березня 2021 року.

В багатьох медустановах Вроцлава роблять ПЛР-тести на COVID-19 / Фото Unsplash

Перелік назв та адрес лабораторій Вроцлава, де роблять тести на COVID-19