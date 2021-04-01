Еще в октябре 2020 года Сенат Польши принял поправку, которая облегчает трудоустройство в стране врачей, получивших профессиональную квалификацию за рубежом. Сейчас польским медучреждениям не хватает персонала. Власти обратились к украинцам с предложением обеспечить им рабочие места.

Предложение выдвинул воевода Нижней Силезии Ярослав Обремский . Цель его просьб ы – ускорить борьбу с распространением коронавируса в стране.

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О чем говорится в обращении

Свое обращение господин Обремский опубликовал на украинском языке. Он отметил насущную необходимость привлечения дополнительного медицинского персонала для непосредственной борьбы с последствиями пандемии.

Уважаемые граждане Украины, учитывая динамическое изменение эпидемиологической ситуации в стране и нашем воеводстве, обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть готовность выполнения этого сложного и ответственного задания, заботясь о здоровье наших близких и нас самих,

– говорится в обращении воеводы Нижней Силезии.

Воевода Нижней Силезии Ярослав Обремский / Фото inPoland

Каких работников требуют польские больницы

Медицинские учреждения Нижней Силезии нуждаются в представителях всех медицинских профессий. Прежде всего речь идет об опытных врачах . Активно ищут медсестер , фельдшеров и реабилитологов . Также не исключают возможность трудоустройства для студентов медиков .

Люди без медицинского образования могут быть привлечённые к дополнительным работам .

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Куда обращаться

Всем желающим трудоустроиться медиками в Польше нужно прислать информацию о себе на электронный адрес p.swierczynska@duw.pl или обращаться к руководителям больниц Нижней Силезии.