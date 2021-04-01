Украинцев в Польше приглашают на работу в медицинской сфере: куда обращаться
Еще в октябре 2020 года Сенат Польши принял поправку, которая облегчает трудоустройство в стране врачей, получивших профессиональную квалификацию за рубежом. Сейчас польским медучреждениям не хватает персонала. Власти обратились к украинцам с предложением обеспечить им рабочие места.
Источник:inPoland
Предложение выдвинул воевода Нижней Силезии Ярослав Обремский. Цель его просьбы – ускорить борьбу с распространением коронавируса в стране.
Похоже Если бы не персонал из Украины, все давно бы развалилось, – мэр Варшавы поблагодарил иммигрантов
О чем говорится в обращении
Свое обращение господин Обремский опубликовал на украинском языке. Он отметил насущную необходимость привлечения дополнительного медицинского персонала для непосредственной борьбы с последствиями пандемии.
Уважаемые граждане Украины, учитывая динамическое изменение эпидемиологической ситуации в стране и нашем воеводстве, обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть готовность выполнения этого сложного и ответственного задания, заботясь о здоровье наших близких и нас самих,
– говорится в обращении воеводы Нижней Силезии.
Воевода Нижней Силезии Ярослав Обремский / Фото inPoland
Каких работников требуют польские больницы
Медицинские учреждения Нижней Силезии нуждаются в представителях всех медицинских профессий. Прежде всего речь идет об опытных врачах. Активно ищут медсестер, фельдшеров и реабилитологов. Также не исключают возможность трудоустройства для студентов медиков.
Актуально Где во Вроцлаве можно сделать тест на COVID-19: список медицинских учреждений
Куда обращаться
Всем желающим трудоустроиться медиками в Польше нужно прислать информацию о себе на электронный адрес p.swierczynska@duw.pl или обращаться к руководителям больниц Нижней Силезии.
Поделиться новостью