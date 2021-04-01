Ще в жовтні 2020 року Сенат Польщі прийняв поправку, що передбачає полегшення працевлаштування у країні лікарів-спеціалістів, які здобули професійну кваліфікацію за кордоном. Зараз польським медустановам бракує персоналу. Влада Польщі звернулася до українців з пропозицією забезпечити їм робочі місця.

Пропозицію оголосив воєвода Нижньої Сілезії Ярослав Обремський. Мета його прохання – пришвидшити боротьбу з поширенням коронавірусу в країні.

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Про що йдеться у зверненні

Своє звернення пан Обремський опублікував українською мовою. Він наголосив на нагальній необхідності залучення додаткового медичного персоналу для безпосередньої боротьби з наслідками пандемії.

Шановні Громадяни України, враховуючи динамічну зміну епідеміологічної ситуації в країні та нашому воєводстві, звертаюсь до Вас з проханням розглянути готовність виконання цього складного та відповідального завдання, турбуючись про здоров'я наших близьких та нас самих,

— йдеться у зверненні воєводи Нижньої Сілезії.

Воєвода Нижньої Сілезії Ярослав Обремський / Фото inPoland

Яких працівників потребують польські лікарні

Медичні установи Нижньої Сілезії потребують представників усіх медичних професій. Передусім йдеться про досвідчених лікарів. Активно шукають медсестер, фельдшерів та реабілітологів. Також не виключають можливість працевлаштування для студентів-медиків.

Люди без медичної освіти можуть бути залученими до допоміжних робіт.

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Куди звертатися

Всім охочим працевлаштуватися медиками у Польщі потрібно надіслати інформацію про себе на електронну адресу p.swierczynska@duw.pl або звертатися до керівників лікарень Нижньої Сілезії.

Заробітна платня, графік роботи, дані про можливість включення цієї роботи в реалізовані стажування та практики та інші питання узгоджуються індивідуально з керівниками лікарень. У різних медичних закладах діють різні правила стосовно вищезазначених нюансів.