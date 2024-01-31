Скільки українців хочуть повернутися додому з-за кордону: в ООН дали відповідь

В ООН назвали цифру, скільки біженців хочуть повернутися до України. В організації посилаються на останні опитування українців за кордоном.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді в інтерв'ю "‎Укрінформу" розповів про доволі велику кількість переселенців, які бажають повернутися на батьківщину. Йдеться про 60 — 80% українців, які тимчасово виїхали за кордон через війну.

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60 – 80% хочуть повернутися

Верховний комісар ООН зазначив, що станом на зараз в Європі перебувають понад 6 мільйонів біженців. ООН кожен рік або пів року проводить великі опитування серед переселенців. Цього разу їх вчергове запитали, чи планують вони повертатися.

Відсоток біженців, які говорять нам, що хочуть повернутися до України, все ще надзвичайно високий – від 60 до 80%. Як ми їх підтримаємо? Оскільки триває війна, багато з них кажуть, що не можуть повернутися, але ми повинні думати, як допомогти людям це зробити. Ми не хочемо нікого змушувати,

– відповів Філіппо Гранді.

В Організації Об'єднаних Націй вважають, що українському уряду необхідна сильна стратегія для повернення своїх громадян з-за кордону.

І навіть після повернення справи у біженців не будуть такими райдужними. Уряду потрібна хороша стратегія в цьому питанні,

– наголосив представник ООН.

Країни Європи мотивують українців повертатися

Ресурси європейських держав, які приймають українських біженців, є обмеженими. Тому уряди країн розглядають різні варіанти, які можуть спонукати переселенців повертатися в безпечні регіони України. Про плани матеріально мотивувати українців до повернення нещодавно оголосили в Чехії, Норвегії та Фінляндії. Що конкретно пропонують у країнах – читайте у цьому матеріалі.

Ще раніше про плани платити переселенцям за виїзд говорили у Швейцарії та Ірландії. Більше про пропозиції цих двох держав можна дізнатися за посиланням.

А у Нідерландах депутати однієї з партій порушили дискусію про те, чи можна повертати біженців до відносно безпечних західних областей України. Пропозицію колег розкритикували інші депутати парламенту Нідерландів. Вони нагадали, що ракетні обстріли досягають і західних регіонів.