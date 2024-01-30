Політики вважають, що українці можуть повернутися в західні області України. Пропозицію колег розкритикували інші депутати парламенту Нідерландів. Про політичну дискусію щодо питання українських біженців – далі в матеріалі.

Читайте також Уріжуть виплати: Норвегія ще більше посилить умови перебування для українців

Що пропонують нідерландські політики

Близько 100 тисяч українців перебувають під тимчасовим захистом у Нідерландах.

Обговорення питання про повернення українців ініціювали депутати однієї з найбільших політичних партій Нідерландів – BBB (Фермерсько-громадянський рух). Вони озвучили пропозицію під час обговорення урядового бюджету для фінансування біженців.

Ми не можемо прийняти всіх. Захід України здається мені відносно стабільним. Чи можна там безпечно розміщувати українців?

– поцікавилась депутатка від BBB Мона Кейзер у держсекретаря з притулку та міграції Нідерландів Еріка ван дер Бурга.

Чому такий сценарій не реалізують

Представник уряду погодився, що політика надання притулку справді розрізняє безпечні та небезпечні регіони країни.

Але для українців діє не політика притулку, а європейська директива про тимчасовий захист. Зараз кожна людина з України отримує прихисток,

– підкреслив Ерік ван дер Бург.

Колеги по парламенту розкритикували пропозицію партії ВВВ. Депутати від GroenLinks/PvdA нагадали, що ракетні обстріли досягають і західних регіонів України.

Та ж сама Мона Кейзер від ВВВ запропонувала ще одну ініціативу: щоб громадяни України, які знайшли роботу в Нідерландах, самостійно оплачували житло та медичне обслуговування. За даними національного статистичного агентства CBS, майже половина українських біженців в Нідерландах вийшли на роботу. Багато з них працевлаштовані у сфері торгівлі, громадського харчування та транспорту.

Наразі українські біженці безкоштовно можуть проживати в муніципальних центрах прийому біженців. Також вони отримують щомісячну допомогу в сумі від 340 до 380 євро.

Частину біженців попросили виїхати до весни

У Нідерландах попросили виїхати біженців з України, які не мають українського громадянства. Їм дозволили залишатися в країні до 4 березня 2024 року. Далі вони мають або повернутися назад до України, або до третіх країн.

До Нідерландів переїхали близько 2 900 осіб, які тимчасово перебували на території України під час повномасштабного вторгнення. Більшість із них тут навчалися або працювали. Серед цих біженців найбільше студентів із Нігерії, Марокко, Танзанії та Індії.

Громадяни з українським паспортом можуть залишатися в Нідерландах до березня 2025 року.