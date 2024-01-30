Формуляр для подачі заявки тепер доступний українською мовою. Дізнайтеся детальніше, які умови подачі заявки на виплату коштів.
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Екстрена невідкладна допомога: деталі
Ця фінансова підтримка надається лише раз та призначена для подолання раптових ситуацій, коли існує безпосередня небезпека втрати житла.
Заяву на отримання екстреної виплати можна подати в місцевому відділенні "уряду праці" за місцем проживання або онлайн через ідентифікацію громадянина, надану, наприклад, банківським ID.
Важливо, що допомогу не виплачують одразу, коли особа подає заявку, спочатку триває перевірка й тільки згодом виплата коштів.
Екстрена допомога не призначена для покриття регулярних передбачуваних витрат, а лише для подолання раптових ситуацій, пов'язаних із загрозою втрати житла. Щоб отримати цю допомогу, особа повинна подати заяву та представити необхідні документи, зокрема виписки про доходи як в Чехії, так і в Україні.
Після подачі заяви, проводиться перевірка та оцінка ситуації, і виплата екстреної допомоги може бути здійснена, якщо особа вже вичерпала гуманітарну допомогу або вважається вразливою.
Українці в Чехії можуть отримати екстрену виплату для подолання надзвичайних ситуацій та уникнення втрати житла / Фото Unsplash
При цьому, розмір виплати не є регульованим залежить від особистої ситуації кожної людини.
Зауважимо, Чехія прийняла рішучі заходи з покращення умов проживання для українських біженців, вдвічі збільшивши виплати на житло з початку 2024 року. Також є інші зміни, які варто врахувати українцям у цій країні, – деталі за посиланням. Нові правила стосуються як тих, хто вирішив залишатися в Чехії, так і тих, хто планує найближчим часом повернутися додому.