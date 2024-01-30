Формуляр для подачі заявки тепер доступний українською мовою. Дізнайтеся детальніше, які умови подачі заявки на виплату коштів.

Читайте також Ще одна країна продовжила тимчасовий захист для біженців з України

Екстрена невідкладна допомога: деталі

Ця фінансова підтримка надається лише раз та призначена для подолання раптових ситуацій, коли існує безпосередня небезпека втрати житла.

Заяву на отримання екстреної виплати можна подати в місцевому відділенні "уряду праці" за місцем проживання або онлайн через ідентифікацію громадянина, надану, наприклад, банківським ID.

Зверніть увагу! Хоча формуляр створено українською мовою, основна інформація повинна бути заповнена чеською мовою.

Важливо, що допомогу не виплачують одразу, коли особа подає заявку, спочатку триває перевірка й тільки згодом виплата коштів.

Екстрена допомога не призначена для покриття регулярних передбачуваних витрат, а лише для подолання раптових ситуацій, пов'язаних із загрозою втрати житла. Щоб отримати цю допомогу, особа повинна подати заяву та представити необхідні документи, зокрема виписки про доходи як в Чехії, так і в Україні.

Після подачі заяви, проводиться перевірка та оцінка ситуації, і виплата екстреної допомоги може бути здійснена, якщо особа вже вичерпала гуманітарну допомогу або вважається вразливою.

Українці в Чехії можуть отримати екстрену виплату для подолання надзвичайних ситуацій та уникнення втрати житла / Фото Unsplash

При цьому, розмір виплати не є регульованим залежить від особистої ситуації кожної людини.

Зауважимо, Чехія прийняла рішучі заходи з покращення умов проживання для українських біженців, вдвічі збільшивши виплати на житло з початку 2024 року. Також є інші зміни, які варто врахувати українцям у цій країні, – деталі за посиланням. Нові правила стосуються як тих, хто вирішив залишатися в Чехії, так і тих, хто планує найближчим часом повернутися додому.