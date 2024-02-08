Але, наприклад, у Німеччині, попри програми інтеграції на роботу, вийшли тільки 25% біженців. Які країни мають вищий рівень працевлаштування для українців – далі у матеріалі!

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В яких країнах ЄС працює найбільше українців?

Німеччина, яка прийняла найбільше українських біженців у Європі – понад 1 мільйон осіб – намагається залучити їх до роботи. Попри навчання та збільшення робочих місць, частка працевлаштованих все ще суттєво відстає від показників в інших країнах ЄС. Зокрема, у Німеччині працюють 25,2% біженців працездатного віку.

Водночас в інших країнах показники працевлаштування такі:

Чехія – 66%;

Польща – 65%;

Данія – 78%;

Швеція – 56%;

Велика Британія – 50%;

Нідерданди – 50%.

Хоча на законодавчому рівні українські біженці мають право відразу працювати в усіх країнах ЄС, є суттєві відмінності у системі соціальної допомоги.

Яка підтримка в країнах з найбільшою кількістю українців?

Німеччина: громадянська допомога 563 євро на місяць, дітям – від 357 до 471 євро залежно від віку. Також оплачується житло та додаткові витрати.

громадянська допомога 563 євро на місяць, дітям – від 357 до 471 євро залежно від віку. Також оплачується житло та додаткові витрати. Чехія: 200 євро екстреної допомоги, через 5 місяців – 130 євро. Медичне страхування та витрати на проживання в колективному житлі покриваються лише упродовж 5 місяців.

200 євро екстреної допомоги, через 5 місяців – 130 євро. Медичне страхування та витрати на проживання в колективному житлі покриваються лише упродовж 5 місяців. Польща: одноразова виплата 66 євро та 184 євро допомоги на дитину на місяць. Після 4 місяців біженці мають самостійно оплатити половину вартості колективного проживання.

Яка матеріальна допомога є для українців у Польщі / Фото Unsplash

Однією з причини низького рівня працевлаштування українців у Німеччині експерти називають те, що 72% біженців мають вищу освіту. Їх вважають занадто кваліфікованими.

Також українцям часто бракує знання мови. Експерти сподіваються, що за кілька місяців ситуація покращиться завдяки мовним курсам.

У яких країнах Європи 4-денний робочий тиждень?

Після пандемії COVID-19 та карантину дедалі більше людей обирають дистанційну роботу та шукають можливість працювати менше днів. Для когось 5 чи 6 робочих днів вже занадто.

Тому у деяких країнах ЄС дозволяють чотириденний робочий тиждень. Де в Європі можна менше працювати та яка від цього користь працедавцям – у матеріалі за посиланням!