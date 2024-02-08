Но, например, в Германии, несмотря на программы интеграции на работу, вышли только 25% беженцев. Какие страны имеют более высокий уровень трудоустройства для украинцев – далее в материале!

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В каких странах ЕС работает больше всего украинцев?

Германия, которая приняла больше всего украинских беженцев в Европе – более 1 миллиона человек – пытается привлечь их к работе. Несмотря на обучение и увеличение рабочих мест, доля трудоустроенных все еще существенно отстает от показателей в других странах ЕС. В частности, в Германии работают 25,2% беженцев трудоспособного возраста.

В то же время в других странах показатели трудоустройства следующие:

Чехия – 66%;

Польша – 65%;

Дания – 78%;

Швеция – 56%;

Великобритания – 50%;

Нидерланды – 50%.

Хотя на законодательном уровне украинские беженцы имеют право сразу работать во всех странах ЕС, есть существенные различия в системе социальной помощи.

Какая поддержка в странах с наибольшим количеством украинцев?

Германия: гражданская помощь 563 евро в месяц, детям – от 357 до 471 евро в зависимости от возраста. Также оплачивается жилье и дополнительные расходы.

гражданская помощь 563 евро в месяц, детям – от 357 до 471 евро в зависимости от возраста. Также оплачивается жилье и дополнительные расходы. Чехия: 200 евро экстренной помощи, через 5 месяцев – 130 евро. Медицинское страхование и расходы на проживание в коллективном жилье покрываются только в течение 5 месяцев.

200 евро экстренной помощи, через 5 месяцев – 130 евро. Медицинское страхование и расходы на проживание в коллективном жилье покрываются только в течение 5 месяцев. Польша: единовременная выплата 66 евро и 184 евро помощи на ребенка в месяц. После 4 месяцев беженцы должны самостоятельно оплатить половину стоимости коллективного проживания.

Какая материальная помощь есть для украинцев в Польше / Фото Unsplash

Одной из причин низкого уровня трудоустройства украинцев в Германии эксперты называют то, что 72% беженцев имеют высшее образование. Их считают слишком квалифицированными.

Также украинцам часто не хватает знания языка. Эксперты надеются, что за несколько месяцев ситуация улучшится благодаря языковым курсам.

В каких странах Европы 4-дневная рабочая неделя?

После пандемии COVID-19 и карантина все больше людей выбирают дистанционную работу и ищут возможность работать меньше дней. Для кого-то 5 или 6 рабочих дней уже слишком.

Поэтому в некоторых странах ЕС позволяют четырехдневную рабочую неделю. Где в Европе можно меньше работать и какая от этого польза работодателям – в материале по ссылке!