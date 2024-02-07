Щороку міністерство освіти Польщі публікує список найактуальніших професій року. Так люди знають, чого очікувати від ринку праці упродовж наступних 12 місяців. Цю традицію започаткували у 2019 році, й вона дуже швидко отримала схвалення місцевих жителів.
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У 2024 році у Польщі шукатимуть
- техніків з автоматизації;
- бетонників-арматурників;
- теслярів;
- покрівельників;
- електромеханіків;
- електриків;
- механіків-водіїв;
- механіків-налагоджувальників;
- інженер-мехатроніків;
- монтажників промислової ізоляції;
- монтажників будівельних конструкцій;
- монтажників залізничних покриттів;
- монтажників столярних виробів;
- операторів машин та обладнання для виробництва пластмас;
- операторів землерийних та дорожньо-будівельних машин та обладнання;
- операторів машин та обладнання з перероблювання відходів;
- операторів верстатів;
- спеціалістів з автоматизації;
- техніків з автоматизації керування залізничним рухом;
- техніків з дорожнього будівництва;
- техніків-покрівельників;
- техніків з електричного залізничного транспорту;
- механіків електромобілів;
- техніків-електриків;
- техніків-енергетиків;
- техніків з утилізації відходів;
- техніків промислової ізоляції;
- техніків-механіків;
- техніків-мехатроніків;
- техніків зі збирання та автоматизації столярних виробів;
- техніків-програмістів;
- інженерів-робототехніків;
- техніків-зварювальників;
- техніків залізничного транспорту.
У списку з'явилася нова професія
Окрім того, у списку – нова професія. На неї у міністерстві освіти Польщі рекомендують звернути особливу увагу. Мовиться про механіка електромобілів. Появу відповідних вакансій пояснюють тим, що у Польщі та загалом у Європі з'являються все більше електронних автомобілів. Спеціалістів шукають "на вже".