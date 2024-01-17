Тому у деяких країнах ЄС дозволяють чотириденний робочий тиждень. Де в Європі можна менше працювати та яка від цього користь працедавцям – далі у матеріалі!

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У яких країнах Європи 4-денний робочий тиждень?

Бельгія

У листопаді 2022 року у Бельгії прийняли закон про дозвіл на чотириденний робочий графік. Це дасть людям і компаніям більше свободи в організації свого робочого часу, пояснив прем'єр-міністр Бельгії.

Згідно з результатами опитування кадрової компанії Acerta, частка персоналу, які вирішили працювати за скороченим графіком, відтоді зросла на 56,5%. Співробітники працюють або 9,5 годин на день при 38-годинному робочому тижні, або 10 годин на день, щоб дотримуватися вимог щодо 40-годинного робочого тижня.

77% опитаних обрали скорочений тиждень, щоб мати більше часу для особистого життя, 36,5% – щоб зменшити робоче навантаження, а 29% – щоб проводити більше часу з дітьми.

Ісландія

Ісландія запровадила чотириденний робочий тиждень однією з перших у світі. Випробування такого графіка тривало з 2015 по 2019 рік. Майже 90% ісландських робітників скоротили робочі години, щоб дотримуватися чотириденного робочого тижня.

В результаті стрес і виснаження працівників зменшилися, а баланс між особистим життям і роботою покращився.

Франція

Підприємці Франції також дедалі частіше запроваджують чотириденний робочий тиждень, хоч це і не закріплено на законодавчому рівні.

Франція тестує 4-денний робочий тиждень / Фото Unsplash

Водночас країна запровадила 35-годинний робочий тиждень понад 20 років тому і з цим може бути пов'язаний перехід компаній на новий графік. У країні вже 10 000 працівників виходять на роботу лише 4 дні на тиждень.

Литва

У Литві з 2021 року діє закон, за яким батьки з маленькими дітьми можуть працювати лише 32 години на тиждень. Ця категорія працівників уже працює 4-денний тиждень, хоча на законодавчому рівні такий графік не затверджений.

Згідно з результатами опитування, 51 % респондентів готові схвалити чотириденний робочий тиждень, 35% – проти, 14% не визначилися з цього приводу.

Данія та Нідерланди

Ці дві країни мають найкоротші робочі тижні. Середня тривалість робочого тижня в Нідерландах становить 29 годин – це найкоротший робочий тиждень у Європі. Він дозволяє працівникам працювати 4 дні на тиждень залежно від домовленостей.

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У Данії працівники повинні працювати 33 години на тиждень. З таким навантаженням можна працювати трохи більш як 8 годин на день упродовж чотирьох днів або ще півдня в п'ятницю.

Німеччина, Іспанія та Португалія

У цих трьох країнах роботу 4 дні на тиждень ще тестують. Уряд Іспанії погодився на 32-годинний робочий тиждень упродовж 3 років, водночас працівники збережуть свої зарплати.

У Німеччині середня тривалість робочого тижня становить 34,2 години. Там також випробовують новий графік за ініціативою профспілок, які вимагали скорочення робочого часу.

У яких країнах Європи 4-денний робочий тиждень / Фото Unsplash

Португалія також нещодавно запровадила тестування чотириденного робочого тижня. Три чверті португальських працівників працюють понад 40 годин на тиждень, тому очікується, що новий захід зменшить робоче навантаження на них та може значно вплинути на продуктивність.

Які переваги скороченого робочого тижня?

Вважається, що чотириденний робочий тиждень має значно більше переваг, ніж недоліків. Сотні компаній, які брали участь у чотириденних пілотних роботах, виявили, що продуктивність підвищується, витрати зменшуються, а претендентів на роботу стає більше.

Завдяки цьому вдається залучити кращих кандидатів на роботу та зменшується плинність кадрів. Водночас чотириденний робочий тиждень дає змогу працівникам підвищувати кваліфікацію, що сприяє підвищенню продуктивності компанії на 25%.

Один із недоліків такого графіка – деякі галузі не можуть його застосовувати.