Результат дивує: скільки біженців планують повернутися в Україну

За даними Євростату, наразі на території ЄС перебувають понад 4 мільйони українців. Більшість з них успішно інтегруються у життя держав, де знайли прихисток. Дехто планує продовжити будувати своє майбутнє на території ЄС. Водночас є й ті, хто збирається повернутися.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців, які наразі перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії. Варто зауважити, що саме ці країни від 24 лютого 2022 року прийняли найбільше біженців.

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Що показали результати опитування

У КМІС зауважили, що більшість українців (66%) – скоріше або повністю задоволені тими умовами, які отримали у країнах ЄС. Тим часом 26% респондентів поскаржилися на життя у Німеччині, Польщі та Чехії та заявили, що незадоволені своєю сьогоднішньою реальністю.

Станом на весну 2024 року вже 7% біженців отримали громадянство іншої країни, ще 12% – чекають розгляд заявок. Окрім того, 45% наразі не подали документів, однак у перспективі хотіли б отримати громадянство іншої країни.

Повертатися в Україну біженці планують за таких умов:

нормальна робота критичної інфраструктури;

безпека у рідному населеному пункті;

збережне житло;

завершення повномасштабної війни Росії з Україною.

На основі цього можна спрогнозувати, скільки українців планують повернутися додому. Мовиться лише про 50% респондентів (та й це – оптимістичний сценарій).

Відповідно до такого підходу рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну. Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах,

– заявили у КМІС.

Україна намагатиметься повернути молодь

Станом на травень 2024 року за кордоном перебуває близько 2 мільйонів української молоді. Матвій Бідний – тимчасовий виконувач обов'язків міністра молоді та спорту – розповів, що Україна робитиме усе, аби вони самі захотіли повернутися. Україна докладе зусиль, аби молодь мала мрію про повернення додому й побудову свого майбутнього там. Зокрема, для цього створюватимуть різноманітні програми.