Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний під час зустрічі Ради міністрів ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

Зверніть увагу Чи зможуть українці залишатися у Німеччині: Шольц дав остаточну відповідь

За його словами, наразі в країнах ЄС перебувають понад 2 мільйони молодих українців. Український уряд шукає інструменти, які заохотили б цих людей брати участь у відновленні країни після перемоги.

Тож нам треба сьогодні з нашими партнерами створити ті умови, щоб в них (української молоді – 24 канал) була така мрія, щоб вони вірили в майбутнє України й бажали повернутися туди,

– сказав Бідний.

Представник українського уряду каже, що Україна наголошує на необхідності створити такі програми, аби молодь змогла зберегти свою ідентичність.



Українська молодь – майбутнє держави / Unsplash

Він додав, що якщо українські студенти будуть лише навчатися мовою країни, в якій вони перебувають, то навряд чи вони повернуться додому. Бідний також наголосив, що зі свого боку український уряд працює над пакетом ініціатив, які б показали молоді, що в Україні є перспективи для їхнього майбутнього.

ЄС продовжить тимчасовий захист

За даними Євростату, станом на травень 2024 року на території країн ЄС перебуває близько 4,2 мільйона українців. У ЄС зібралися продовжувати для них тимчасовий захист. Наголошують, що це необхідно зробити з огляду на безпекову ситуацію. Водночас коли вона зміниться, обговорюватимуть плавний процес повернення українців додому.