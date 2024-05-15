Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев, которые сейчас находятся в Германии, Польше и Чехии. Стоит заметить, что именно эти страны с 24 февраля 2022 года приняли больше всего беженцев.

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Что показали результаты опроса

В КМИС отметили, что большинство украинцев (66%) – скорее или полностью удовлетворены теми условиями, которые получили в странах ЕС. Между тем 26% респондентов пожаловались на жизнь в Германии, Польше и Чехии и заявили, что недовольны своей сегодняшней реальностью.

По состоянию на весну 2024 года уже 7% беженцев получили гражданство другой страны, еще 12% – ждут рассмотрение заявок. Кроме того, 45% пока не подали документов, однако в перспективе хотели бы получить гражданство другой страны.

Возвращаться в Украину беженцы планируют при следующих условиях:

нормальная работа критической инфраструктуры;

безопасность в родном населенном пункте;

целое жилье;

завершение полномасштабной войны России с Украиной.

На основе этого можно спрогнозировать, сколько украинцев планируют вернуться домой. Речь идет лишь о 50% респондентов (и это – оптимистический сценарий).

Согласно такому подходу ровно половина респондентов (50%) являются теми, кто более вероятно может вернуться в Украину. Однако учитывая ответы респондентов на вопрос далее относительно интереса к Украине, указанная оценка скорее является оптимистическим сценарием в текущих условиях,

– заявили в КМИС.

Украина будет пытаться вернуть молодежь

По состоянию на май 2024 года за рубежом находится около 2 миллионов украинской молодежи. Матвей Бедный – временно исполняющий обязанности министра молодежи и спорта – рассказал, что Украина будет делать все, чтобы они сами захотели вернуться. Украина приложит усилие, чтобы молодежь имела мечту о возвращении домой и построение своего будущего там. В частности, для этого будут создавать различные программы.