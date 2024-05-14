Дані Євростату свідчить, що найбільше українців виїхало з Чехії, Австрії та Швеції. Водночас у статистику, схоже, скоро увійде ще одна країна.

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Українці масово виїжджають з Естонії

У Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії заявили, що упродовж останніх місяців кількість українців на території країни суттєво зменшилася. Від 24 лютого 2022 року, рятуючись від війни, в Естонію прибули майже 160 тисяч українців різних вікових категорій.

Наголошують, що залишатися на території країни упродовж найближчого часу планували близько 90 тисяч людей. Вони активно намагалися інтегруватися у життя країни й демонстрували значні успіхи.

Водночас станом на травень 2024 року тимчасовим захистом в Естонії користуються лише понад 30 тисяч українців.

Цього року їх кількість зменшилася порівняно з часом початку війни. І кількість нових людей, які приїжджають до Естонії і хочуть отримати тут захист, теж поменшала,

– наголосили у Департаменті.

Вже відомо, що тисячі українців повернулися в Україну. Однак є й ті, хто повторно повертається в Естонію через безпекову ситуацію вдома.