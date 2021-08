Спеціально до 30-ї річниці Незалежності редакція Закордон 24 розповідає про відомих та успішних українських емігрантів, які ніколи не цурались свого походження. Хто з них вже назавжди вписав себе в історію, а хто просто сьогодні прославляє Україну на міжнародній арені – читайте у матеріалі.

Читайте також Самоідентифікація через мистецтво: як українка популяризує рідну культуру у Кракові

Українські емігранти, які ввійшли у світову історію

Через 30 років після здобуття незалежності, на теренах нашої країни, на жаль, досі тривають дискусії щодо питання національної самоідентичності. Разом з тим ще задовго до оголошення суверенітету деякі емігранти знали, що таке Україна, і те, що вони є її частиною.

Квітка Цісик

Квітка Цісик / Фото KMC Records

Квітка Цісик народилась 4 квітня 1953 року у нью-йоркському районі Квінз. Її батьки, Іванна та Володимир Цісики, були післявоєнними емігрантами зі Львова. В дитинстві дівчина ходила у звичайну американську школу, однак щосуботи відвідувала "Школу українознавства", що розташовувалась в Озон-Парку. Крім цього, в юнацькому віці Квітка стала пластункою.

Унікальне інтерв'ю Квітки Цісик 1992 року: дивіться відео

Співачка завжди знала, звідки вона родом, і намагалась популяризувати українську музику у США. Два альбоми з українськими піснями Квітки були номіновані на Греммі у категорії "Найкращий альбом сучасної народної музики" у 1990 році.

Альбом Квітки Цісик "Пісні України": дивіться відео

Батько Квітки з дитинства навчав її гри на скрипці та фортепіано. Українка брала уроки сценічного мистецтва, займалась вокалом та співала у хорі разом з майбутнім королем попмузики, тоді ще маленьким Майклом Джексоном.

Після закінчення Вищої школи музики і мистецтва у 1970 році Квітка Цісик почала записувати саундтреки до художніх фільмів та комерційні джинґли для компаній. Завдяки співу українки свій імідж створювали такі корпорації, як:

Coca-Cola;

McDonald's;

American Airlines;

CBS;

Burger King тощо.

На початку 1980-х Квітка Цісик була однією з найвисокооплачуваніших виконавиць джинґлів у США. Вона записала рекламну пісню для автогіганта Ford Motor і, за підрахунками компанії, її прослухали понад 20 мільярдів разів.

Англомовна пісня You Light Up My Life, яку Квітка Цісик виконала для однойменного фільму, у 1978 отримала премії Оскар та Золотий глобус у категорії "Найкраща пісня до фільму", після чого номінувалась на Греммі у номінації "Пісня року".

You Light Up My Life у виконанні Квітки Цісик: дивіться відео

Вперше та востаннє Квітка Цісик побувала на історичній Батьківщині у 1983 році. На той час її пісні були заборонені владою Радянського Союзу. Наприкінці свого творчого шляху українка планувала випустити третій альбом рідною мовою, однак цього не трапилось – співачка померла 29 березня 1998 року через рак молочної залози. Останньою її записаною композицією стала "Журавлі" Богдана Лепкого із символічними рядками:

Чути кру-кру-кру

В чужині помру,

Заки море перелечу –

Крилонька зітру...

Остання записана пісня Квітки Цісик: дивіться відео

Читайте також Про силу бумеранга: як українка прославилася, допомагаючи тисячам емігранткам у Польщі

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер / Фото NASA

Українці здатні підкорювати не тільки музичну індустрію, але й космічну. Гайдемарі Стефанишин-Пайпер стала восьмою жінкою-астронавткою NASA, яка здійснила вихід у відкритий космос. Її батько Михайло родом із села Новий Яричів, що на Львівщині, і вона вільно спілкується українською мовою. Гайдемарі також є членкинею "Пласту" та бере активну участь у житті нашої громади у Сент-Полі, Міннесота.

У 1985 році, після закінчення магістратури механічної інженерії у Массачусетському інституті технологій, дівчину прийняли до лав Військово-морських сил США, де вона через кілька років досягла звання капітана.

У 1996-у Гайдемарі Стефанишин-Пайпер обрали кандидаткою в астронавти NASA. Першою її космічною місією стала STS-115 Atlantis у 2006 році, метою якої було встановлення на Міжнародній космічній станції нових сонячних батарей. Загалом у відкритому космосі Гайдемарі пробула 12 годин та 8 хвилин, що робить її другою найдосвідченішою жінкою-астронавткою у світі.

Гайдемарі у складі екіпажу місії STS-115 / Фото NASA

У 2008 році, під час чергової місії STS-126, українка стала улюбленицею американців через курйозну ситуацію. Тоді Гайдемарі у відкритому космосі випадково "загубила" сумку з інструментами.

Українка втратила сумку з інструментами у відкритому космосі: дивіться відео

Вперше на Батьківщину Гайдемарі приїхала 29 січня 2007 року, і тоді навідалась до своєї родини на Львівщині (тут у неї мешкає 16 двоюрідних братів та сестер). Окрім цього, астронавтка зустрілась із тодішнім президентом Віктором Ющенком.

У 2019 році відвідала Україну вдруге. Цього разу астронавтка виступила з лекціями у навчальних закладах Харкова, Києва, Львова та Житомира.

Гайдемарі закінчила свою кар'єру / Фото NASA

Зараз Гайдемарі Стефанишин-Пайпер 58 років. Вона закінчила свою кар'єру та вийшла на пенсію.

Вам сподобається Бути мамою складніше, ніж далекобійницею, – українка про свій успіх у Польщі

Володимир Палагнюк

Володимир Палагнюк / Фото 20th Century Fox

Володимир Палагнюк, відомий у Голлівуді як Джек Паланс, постійно наголошував на тому, що він з України. Матір актора родом зі Львова, а батько – з села Іване-Золоте Тернопільської області. На фестивалі російських фільмів 2004 року в Лос-Анджелесі Володимиру хотіли присвоїти звання "Народного артиста Росії", однак він відмовився.

Я – українець, а не росіянин, тому даруйте, але я тут не у своїй тарілці. Буде краще, якщо я та мої друзі звідси просто підемо,

– відповів Палагнюк.

Народився Володимир у штаті Пенсильванія 18 лютого 1919 року. Спершу працював разом з батьком на вугільній шахті, а згодом почав професійно займатись футболом та боксом, після чого обрав кар'єру військового. Однак через травму, отриману у лавах Військово-повітряних сил США, вкотре покинув професію та вступив до Стенфордського університету на факультет акторського мистецтва.

Володимир змінив безліч професій / Фото TCM

Харизматична зовнішність Володимира швидко привернула увагу багатьох режисерів, сценаристів та продюсерів. Вже першу свою роль він зіграв у відомому спектаклі "Трамвай "Бажання" разом з Марлоном Брандо. Дебютом на екранах стала його роль злочинця у фільмі "Паніка на вулиці" 1950 року.

Номінації на премію Оскар Володимир Палагнюк отримав за ролі у фільмах "Раптовий страх" 1952 року та "Шейн" 1953 року. Переможну статуетку премії актору принесла роль ковбоя у комедії Рона Андервуда "Міські Піжони" у 1992 році, через 40 років після першої номінації.

Володимир Палагнюк отримав статуетку "Оскар" / Фото Miramax Films

Актор зізнавався, що завжди мріяв зіграти Тараса Бульбу.

Історія Володимира Палагнюка: дивіться сюжет 24 каналу

Українські емігранти, які продовжують свою успішну кар'єру

Вихідці з України не перестають дивувати своїми успіхами. Безліч наших земляків сьогодні отримують міжнародне визнання, і разом з тим не забувають про своє національне коріння.

Віра Фарміга

Віра Фарміга / Фото NUVO

Акторка, режисерка та продюсерка Віра Фарміга народилась у сім'ї українських емігрантів Михайла та Любомири Фарміг. До 6 років дівчинка не говорила жодною мовою, крім української, була вихованкою "Пласту", відвідувала українську католицьку школу у штаті Нью-Джерсі та виступала в ансамблі українського народного танцю.

У своїх інтерв'ю Віра Фарміга не втомлюється нагадувати, що вона – українка, яка активно виступає проти російської агресії. Коли в неї запитали, що вона думає про Володимира Путіна, Віра згадала українську приказку:

Не рухай лайно – не буде смердіти,

– коротко та рішуче відповіла акторка.

Історія Віри Фарміги: дивіться сюжет 24 каналу

У 1996 році Фарміга почала грати на Бродвеї. Наприкінці 90-х її масово запрошували зніматись у різноманітних фільмах та серіалах. Зараз фільмографія Віри Фарміги налічує понад 100 кінострічок, а з початку 2000-х і до тепер вона перебуває на піку своєї популярності.

Найбільшої слави їй принесли ролі у фільмах "Відступники", "Біжи, не озираючись" та "Вище неба". За зйомки в останньому у 2010 році Фармігу номінували на премію Оскар у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану".

Акторка досі перебуває на піку своєї популярності / Скриншот з фільму "Закляття"

Цікаво Поспішала на літак у день вручення диплома: як українка знайшла щастя у Вільнюсі

Іванна Сахно

Іванна Сахно / Фото Getty Images

Ще одна українська акторка Іванна Сахно народилась 14 листопада 1997 року у Києві. Вперше на екранах дівчина з'явилась в українському ситкомі "Леся+Рома", а вже зараз є зіркою щонайменше 5 американський фільмів. Найбільшої популярності їй принесла роль у голлівудському блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання" 2018 року.

Іванна Сахно має активну політичну та громадянську позицію, виступає проти російської агресії. Вона підтримувала Євромайдан разом з українською діаспорою Лос-Анджелеса та вийшла на червону доріжку у Каннах із закликами звільнити українських політичних в'язнів.

Іванна Сахно на червоній доріжці у Каннах / Фото Getty Images

Зверніть увагу Від вчителювання під звуки обстрілів у Краматорську до selfmade у Польщі: історія українки

Зараз на рахунку української акторки – зйомки у таких повнометражних фільмах:

"Іван Сила" – 2013 рік;

"Дерево тіл" – 2016 рік;

"Забрати назад не можна" – 2017 рік;

"Тихоокеанський рубіж: Повстання" – 2018 рік;

"Шпигун, який мене кинув" – 2018 рік;

"Пік страху" – 2020 рік.

Історія Іванни Сахно: дивіться сюжет 24 каналу

Макс Левчин

Макс Левчин / Фото sift

Максиміліан Левчин переїхав з Києва до Чикаго разом з батьками у 1991 році, коли йому було 16. Доленосний для України рік став не менш знаковим для юнака – зокрема, завдяки еміграції, зараз він є доларовим мільярдером.

Співзасновник відомих по всьому світу стартапів Affirm та PayPal, безумовно, – зірка Кремнієвої долини. Перші по-справжньому великі гроші – 34 мільйони доларів – він отримав завдяки частки за продаж однієї з найбільших систем онлайн-платежів компанії eBay.

Після цього українець створив ще низку успішних стартапів, а його статки, за даними Forbes, оцінюють в 1,8 мільярда доларів. У 2014 році разом з іншими IT-бізнесменами він підписав петицію, яка закликала припинити військові дії на Донбасі.

Через чверть століття після закінчення "холодної війни", ми, схоже, вступаємо у нову еру збройних конфліктів і руйнівних міждержавних відносин. Не такий світ ми бачили у своїй уяві,

– мовилось у зверненні.

Макс Левчин засудив збройний конфлікт у 2014 році / Фото Getty Images

Україна завжди мала своїх надійних амбасадорів за кордоном, ще задовго до періоду незалежності. В сучасному світі тенденція не змінюється – безліч українців по цілому світу й надалі прославляють своє коріння. Наш обов'язок, як земляків, – спостерігати, вболівати, підтримувати та радіти успіхам кожного!