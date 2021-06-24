Історія героїні цієї статті сповнена романтики. Однак без відваги та вміння добре ладнати з людьми досягти успіху на чужині дівчині б не вдалося. Закордон 24 розпитав Іванну про її враження від Литви, кар'єру в міжнародній компанії TransferGo та способи підтримання зв'язків з Батьківщиною.

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Як Вільнюс став для Іванни символічним містом

Іванна Станюш родом із Житомира. До переїзду у Вільнюс понад шість років жила у Києві. Дівчина навчалася у КНЕУ на обліково-економічному факультеті. Працювати за спеціальністю почала ще з другого курсу. Тоді Іванна гадала, що обрана професія буде надовго у її житті. Зміни країни проживання у її планах не було, хоч багато друзів та знайомих у той період виїхали працювати чи навчатися за кордон.

Вперше Вільнюс Іванна відвідала у 2016 році з туристичною метою. Місто здалося їй напрочуд затишним та викликало бажання повернутися за нагоди.

У жовтні 2017 року українка знову опинилася у столиці Литви. Цього разу – за ще приємніших обставин. Саме там відбулася перша зустріч Іванни з її майбутнім чоловіком. Він – громадянин Білорусі, але довгий час проживав та працював у Литві. Закохані підтримували стосунки на відстані та зустрічалися у Вільнюсі. З кожним побаченням, пригадує Іванна, це місто відкривало для неї нові грані.

Переїзд у Литву українка почала планувати після того, як отримала пропозицію. Та процес потребував часу, адже дівчина ще навчалася на магістратурі у Києві та працювала.

Як сьогодні пам'ятаю той день. Це було вручення диплому магістра, після якого я поспішала на літак до Вільнюса,

– розповідає Іванна Станюш.

Іванна Станюш запланувала переліт у Вільнюс у день вручення диплома / Фото Іванна Станюш

Возз'єднання сім'ї

Процедура возз'єднання сім'ї у Литві має свою специфіку. Так, новостворена у країні пара повинна тривалий час очікувати, аби шлюб визнали дійсним, а не фіктивним. Тому Іванна з партнером прийняли рішення одружитися у Білорусі. Цей шлях теж мав чимало нюансів: переклади документів, різні довідки, проставлення апостилю на офіційних документах та інше. Але перевагою було те, що з українським біометричним паспортом Іванна могла перебувати не в Україні, а поряд зі своїм чоловіком у період розв'язання усіх питань.

Попри документаційну та процедурну рутину, Іванна не вважає процеси возз'єднання сім'ї чи легалізації у країні складними й запевняє, що наполегливі люди точно зможуть отримати бажане.

Як кажуть у народі, бачу ціль – не бачу перешкод. Звісно, потрібно мати чимало сміливості. Недаремно говорять, що це найважливіша риса людини,

– зазначає Іванна Станюш.

Українка додала, що процедура возз'єднання сім'ї у кожного різна. Відповідно, пакет документів також може відрізнятися в залежності від обставин. Тому вона радить звертатися до міграційної служби або ж проконсультуватись у юридичній компанії. Також українцям у Литві Іванна рекомендує долучитися до однойменних спільнот у соцмережах. З допомогою їх учасників можна довідатися багато корисної інформації з досвіду інших людей, знайти потрібні контакти та навіть чудову роботу.

Іванна Станюш з чоловіком під час цвітіння сакури у Вільнюсі / Фото Іванна Станюш

Як українка влаштувалася на роботу у відому міжнародну компанію

Саме в одній з таких спільнот у фейсбуці, де комунікують емігранти з України, дівчина й побачила вакансію від TransferGo. Робота у міжнародній компанії була її мрією, адже йдеться про соціальні гарантії та великі перспективи. Іванна зізналася, що була неймовірно щасливою, коли після співбесід їй надіслали запрошення обійняти бажану посаду.

TransferGo спеціалізується на швидких міжнародних грошових переказах без комісій. Сервіс користується великою популярністю серед емігрантів, оскільки дозволяє надіслати в іншу країну кошти безпечно та ефективно.

Іванна Станюш працює у компанії спеціалістом служби підтримки. Вона спілкується з клієнтами та допомагає всім користувачам, у яких виникають питання. У TransferGo Іванна відзначила хороші умови праці, що є основною мотивацією. Дівчині одразу сподобався колектив і специфіка її роботи, тому адаптація відбулася доволі швидко.

За роллю економіста-обліковця героїня інтерв'ю не сумує, бо займається тим, що приносить задоволення. Свою роботу вважає веселою і різноманітною та радіє тому, що може розвивати кар'єру. TransferGo дає змогу працівникам переходити в інші відділи та рости у тому напрямку, в якому людина хоче. Такі можливості є дуже цінними.

Комунікувати з клієнтами TransferGo, каже Іванна, приємно. Насамперед тому, що спілкування відбувається рідною мовою. Також українці залишають позитивні відгуки про сервіс. Переказ матеріальної допомоги додому для них є дуже важливим, а з TransferGo це робити максимально комфортно.

Я і сама користуюсь послугами компанії, оскільки в Україні є батьки та сестра. Іноді хочеться зробити приємне, коли ви на відстані, і надіслати подарунок. Дякую TransferGo, що є можливість відправити кошти швидко, надійно та зручно!

– ділиться Іванна Станюш.

Через пандемію востаннє Іванна бачилася з рідними у березні 2020 року. Дівчина дуже сумує за батьками та друзями. Раніше родина часто зустрічалася то в Україні, то в Білорусі, то в Литві, і з нетерпінням чекає, коли знову випаде така нагода. Та повертатися жити в Київ чи Житомир Іванна не планує. У подружжя є бажання залишитися у Вільнюсі та в перспективі отримати постійний вид на проживання, що дає більше переваг, ніж тимчасовий.

Іванна додає, що вони з чоловіком пройшли вже доволі довгий шлях і багато чого досягнули станом на сьогодні, зокрема мають хороші роботи та вивчають литовську мову.

Іванна Станюш задоволена роботою та життям у Литві / Фото Іванна Станюш

Інформація для тих, кого цікавить переїзд до Литви

За словами Іванни Станюш, життя у Литві відрізняється від українських реалій. У Литві люди вміють насолоджуватися моментом. Місце жителі багато гуляють, подорожують Європою, а ще – активно займаються спортом. Якщо прогулятись вздовж річки Неріс ввечері, то можна побачити, як люди бігають, катаються на велосипедах або плавають на байдарках.

Що стосується недоліків життя у Вільнюсі, Іванна не змогла назвати жодного. Місто її цілком задовольняє і встигло стати рідним. Багато зелені, значно менше, ніж у Києві, заторів – ці та інші критерії роблять Вільнюс надзвичайно привабливим.

Іванна Станюш вважає Вільнюс чудовим містом для життя / Фото Іванна Станюш

До того ж у Литві багато українців, які завжди готові підтримати. Наприклад, коли Іванна ставала на консульський облік і мала владнати деякі питання з документи, то отримала пропозицію взяти участь в організації виборів. Там вона познайомилася з прекрасними людьми, з якими тримає зв'язок і досі. Українці, за словами Іванни, саме такі – готові допомагати один одному у всіх кутках світу.

Головна порада від Іванни для тих, кого цікавить еміграція: не боятися, якщо є бажання щось змінити у житті. Дівчина запевняє, що в іншій країні неодмінно знайдуться люди, які підкажуть, як краще, коли виникнуть труднощі.

Гарною нагодою для студентів є навчання за обміном на кшталт програми Erasmus. В університеті можна добре попрактикувати мову, а знайти роботу після такого навчання буде легше.

На вивченні іноземної мови героїня статті акцентує. Людина, яка володіє англійською, має більше шансів отримати роботу у міжнародній компанії. А саме такі підприємства пропонують гідну оплату та хороші умови праці.

Іванна Станюш переконана, що українці в Литві підтримують один одного / Фото Іванна Станюш