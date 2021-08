Специально к 30-й годовщине Независимости редакция Закордон 24 рассказывает об известных и успешных украинских эмигрантах, которые никогда не чурались своего происхождения. Кто из них уже навсегда вписал себя в историю, а кто просто сегодня прославляет Украину на международной арене – читайте в материале.

Читайте также Самоидентификация через искусство: как украинка популяризирует родную культуру в Кракове

Украинские эмигранты, которые вошли в мировую историю

Через 30 лет после обретения независимости, в нашей стране, к сожалению, до сих пор продолжаются дискуссии по поводу вопроса национальной самоидентичности. Вместе с тем еще задолго до объявления суверенитета некоторые эмигранты знали, что такое Украина, и то, что они являются ее частью.

Квитка Цисык

Квитка Цисык / Фото KMC Records

Квитка Цисык родилась 4 апреля 1953 года в нью-йоркском районе Квинс. Ее родители, Иванна и Владимир Цисык, были послевоенными эмигрантами из Львова. В детстве девушка ходила в обычную американскую школу, однако каждую субботу посещала "Школу украиноведения", что располагалась в Озон-Парке. Кроме этого, в юношеском возрасте Квитка стала пластункой.

Уникальное интервью Квитки Цисык 1992 года: смотрите видео

Певица всегда знала, откуда она родом, и пыталась популяризировать украинскую музыку в США. Два альбома с украинскими песнями Квитки были номинированы на Грэмми в категории "Лучший альбом современной народной музыки" в 1990 году.

Альбом Квитки Цисык "Песни Украины": смотрите видео

Отец Квитки с детства учил ее игре на скрипке и фортепиано. Украинка брала уроки сценического искусства, занималась вокалом и пела в хоре вместе с будущим королем поп-музыки, тогда еще маленьким Майклом Джексоном.

После окончания Высшей школы музыки и искусства в 1970 году Квитка Цисык начала записывать саундтреки к художественным фильмам и коммерческие джинглы для компаний. Благодаря пению украинки свой имидж создавали такие корпорации, как:

Coca-Cola;

McDonald's;

American Airlines;

CBS;

Burger King и другие.

В начале 1980-х Квитка Цисык была одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц джинглов в США. Она записала рекламную песню для автогиганта Ford Motor и, по подсчетам компании, ее прослушали более 20 миллиардов раз.

Англоязычная песня You Light Up My Life, которую Квитка Цисык выполнила для одноименного фильма, в 1978 получила премии Оскар и Золотой глобус в категории "Лучшая песня к фильму", после чего номинировалась на Грэмми в номинации "Песня года".

You Light Up My Life в исполнении Квитки Цисык: смотрите видео

В первый и в последний раз Квитка Цисык побывала на исторической Родине в 1983 году. На то время ее песни были запрещены властями Советского Союза. В конце своего творческого пути украинка планировала выпустить третий альбом на родном языке, однако этого не случилось – певица умерла 29 марта 1998 года из-за рака молочной железы. Последней ее записанной композицией стала "Журавли" Богдана Лепкого с символическими строками:

Чути кру-кру-кру

В чужині помру,

Заки море перелечу –

Крилонька зітру...

Последняя записанная песня Квитки Цисык: смотрите видео

Читайте также О силе бумеранга: как украинка прославилась, помогая тысячам эмигранткам в Польше

Гайдемари Стефанишин-Пайпер

Гайдемари Стефанишин-Пайпер / Фото NASA

Украинцы способны покорять не только музыкальную индустрию, но и космическую. Гайдемари Стефанишин-Пайпер стала восьмой женщиной-астронавткой NASA, которая осуществила выход в открытый космос. Ее отец Михаил родом из села Новый Ярычев, что на Львовщине, и она свободно общается на украинском языке. Гайдемари также член организации "Пласт" и активно участвует в жизни нашей общины в Сент-Поле, Миннесота.

В 1985 году, после окончания магистратуры механической инженерии в Массачусетском институте технологий, девушку приняли в ряды Военно-морских сил США, где она через несколько лет достигла звания капитана.

В 1996-м Гайдемари Стефанишин-Пайпер выбрали кандидатом в астронавты NASA. Первой ее космической миссией стала STS-115 Atlantis в 2006 году, целью которой было установление на Международной космической станции новых солнечных батарей. Всего в открытом космосе Гайдемари пробыла 12 часов и 8 минут, что делает ее второй самой опытной женщиной-астронавткой в ​​мире.

Гайдемари в составе экипажа миссии STS-115 / Фото NASA

В 2008 году, во время очередной миссии STS-126, украинка стала любимицей американцев из-за курьезной ситуации. Тогда Гайдемари в открытом космосе случайно "потеряла" сумку с инструментами.

Украинка потеряла сумку с инструментами в открытом космосе: смотрите видео

Впервые на Родину Гайдемари приехала 29 января 2007 года, и тогда наведалась к своей семье на Львовщине (здесь у нее живет 16 двоюродных братьев и сестер). Кроме этого, астронавт встретилась с тогдашним президентом Виктором Ющенко.

В 2019 году посетила Украину во второй раз. На этот раз астронавт выступила с лекциями в учебных заведениях Харькова, Киева, Львова и Житомира.

Гайдемари закончила свою карьеру / Фото NASA

Сейчас Гайдемари Стефанишин-Пайпер 58 лет. Она закончила свою карьеру и вышла на пенсию.

Вам понравится Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше

Владимир Палагнюк

Владимир Палагнюк / Фото 20th Century Fox

Владимир Палагнюк, известный в Голливуде как Джек Паланс, постоянно подчеркивал, что он из Украины. Мать актера родом из Львова, а отец – из села Иване-Золотое Тернопольской области. На фестивале российских фильмов 2004 года в Лос-Анджелесе Владимиру хотели присвоить звание "Народного артиста России", однако он отказался.

Я – украинец, а не русский, поэтому извините, но я здесь не в своей тарелке. Будет лучше, если я и мои друзья отсюда просто уйдем,

– ответил Палагнюк.

Родился Владимир в штате Пенсильвания 18 февраля 1919 года. Сначала работал вместе с отцом на угольной шахте, а затем начал профессионально заниматься футболом и боксом, после чего выбрал карьеру военного. Однако из-за травмы, полученной в рядах Военно-воздушных сил США, в очередной раз покинул профессию и поступил в Стэнфордский университет на факультет актерского искусства.

Владимир сменил множество профессий / Фото TCM

Харизматичная внешность Владимира быстро привлекла внимание многих режиссеров, сценаристов и продюсеров. Уже первую свою роль он сыграл в известном спектакле "Трамвай" Желание" вместе с Марлоном Брандо. Дебютом на экранах стала его роль преступника в фильме "Паника на улице" 1950 года.

Номинации на премию Оскар Владимир Палагнюк получил за роли в фильмах "Внезапный страх" 1952 года и "Шейн" 1953 года. Победную статуэтку премии актеру принесла роль ковбоя в комедии Рона Андервуда "Городские пижоны" в 1992 году, через 40 лет после первой номинации.

Владимир Палагнюк получил статуэтку "Оскар" / Фото Miramax Films

Актер признавался, что всегда мечтал сыграть Тараса Бульбу.

История Владимира Палагнюка: смотрите сюжет 24 канала

Украинские эмигранты, которые продолжают свою успешную карьеру

Выходцы из Украины не перестают удивлять своими успехами. Множество наших земляков сегодня получают международное признание, и вместе с тем не забывают о своих национальных корнях.

Вера Фармига

Вера Фармига / Фото NUVO

Актриса, режиссер и продюсер Вера Фармига родилась в семье украинских эмигрантов Михаила и Любомиры Фармига. До 6 лет девочка не говорила ни на одном языке, кроме украинского, была воспитанницей "Пласта", посещала украинскую католическую школу в штате Нью-Джерси и выступала в ансамбле украинского народного танца.

В своих интервью Вера Фармига не устает напоминать, что она – украинка, которая активно выступает против российской агрессии. Когда у нее спросили, что она думает о Владимире Путине, Вера вспомнила украинскую поговорку:

Ни трогай дерьмо – не будет вонять,

– коротко и решительно ответила актриса.

История Веры Фармиги: смотрите сюжет 24 канала

В 1996 году Фармига начала играть на Бродвее. В конце 90-х ее массово приглашали сниматься в различных фильмах и сериалах. Сейчас фильмография Веры Фармиги насчитывает более 100 кинолент, а с начала 2000-х и до сих пор она находится на пике своей популярности.

Наибольшей славы ей принесли роли в фильмах "Отступники", "Беги без оглядки" и "Выше неба". За съемки в последнем в 2010 году Фармигу номинировали на премию Оскар в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

Актриса до сих пор находится на пике своей популярности / Скриншот из фильма "Заклятие"

Интересно Спешила на самолет в день вручения диплома: как украинка нашла счастье в Вильнюсе

Иванна Сахно

Иванна Сахно / Фото Getty Images

Еще одна украинская актриса Иванна Сахно родилась 14 ноября 1997 года в Киеве. Впервые на экранах девушка появилась в украинском ситкоме "Леся+Рома", а уже сейчас является звездой не менее 5 американских фильмов. Наибольшую известность ей принесла роль в голливудском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" 2018 года.

Иванна Сахно имеет активную политическую и гражданскую позицию, выступает против российской агрессии. Она поддерживала Евромайдан вместе с украинской диаспорой Лос-Анджелеса и вышла на красную дорожку в Каннах с призывами освободить украинских политических заключенных.

Иванна Сахно на красной дорожке в Каннах / Фото Getty Images

Обратите внимание От учительства под звуки обстрелов в Краматорске к selfmade в Польше: история украинки

Сейчас на счету украинской актрисы – съемки в таких полнометражных фильмах:

"Иван Сила" – 2013;

"Дерево тел" – 2016;

"Забрать назад нельзя" – 2017 год;

"Тихоокеанский рубеж: Восстание" – 2018 год;

"Шпион, который меня бросил" – 2018 год;

"Пик страха" – 2020 год.

История Иванны Сахно: смотрите сюжет 24 канала

Макс Левчин

Макс Левчин / Фото sift

Максимилиан Левчин переехал из Киева в Чикаго вместе с родителями в 1991 году, когда ему было 16. Судьбоносный для Украины год стал не менее знаковым для юноши – в частности, благодаря эмиграции, сейчас он является долларовым миллиардером.

Соучредитель известных по всему миру стартапов Affirm и PayPal, безусловно, – звезда Кремниевой долины. Первые по-настоящему большие деньги – 34 миллиона долларов – он получил благодаря доли за продажу одной из крупнейших систем онлайн-платежей компании eBay.

После этого украинец создал еще ряд успешных стартапов, а его состояние, по данным Forbes, оценивается в 1,8 миллиарда долларов. В 2014 году вместе с другими IT-бизнесменами он подписал петицию, которая призывала прекратить военные действия на Донбассе.

Через четверть века после окончания "холодной войны", мы, похоже, вступаем в новую эру вооруженных конфликтов и разрушительных межгосударственных отношений. Не такой мир мы видели в своем воображении,

– говорилось в обращении.

Макс Левчин осудил вооруженный конфликт в 2014 году / Фото Getty Images

Украина всегда имела своих надежных амбассадоров за рубежом, еще задолго до периода независимости. В современном мире тенденция не меняется – множество украинцев по всему миру и дальше прославляют свои корни. Наш долг, как земляков, – наблюдать, болеть, поддерживать и радоваться успехам каждого!