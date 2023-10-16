Ієна Міллера, директора шотландського готелю, який приймає українських біженців, раптового звільнили з посади. Це сталося через численні скарги українців. Які проблеми були з умовами в готелі та які порушення там виявили – читайте далі.

До теми Додаткові виплати та кошти на дорогу: як українських біженців мотивують виїжджати з ЄС

Проблеми в шотландському готелі

Українці, яких розмістили у шотландському готелі Strathspey у серпні 2022 року, скаржилися на погані умови проживання. Найбільше нарікали на: неякісне харчування, шкідників у номерах, зламані ліфти та проблеми з доступом до інтернету.

Про ці труднощі почала писати місцева преса. Знімальна група зафіксувала, що 85 номерів у Strathspey залишилися без обслуговування: не змінювали ні рушники, ні білизну.

Після розголосу директора готелю Ієна Міллера, який мав дуже достойну зарплату (120 тисяч фунтів на рік), звільнили. Керівництво мережі звинуватило його у шкоді для репутації компанії. Міллер подав позов про несправедливе звільнення з посади, але його відхилили.

Українці не вперше скаржаться на умови проживання

Нещодавно в ірландській пресі з'явилися матеріали про незадовільні умови, у яких живуть українські біженці в наметовому містечку у Страдбаллі. Це житло мало бути тимчасовим, але через брак постійних місць в Ірландії українці затримувались в наметах довше, ніж планувалося.

Біженці скаржилися на погані умови: через дощі в наметах утворювались калюжі, там було холодно і вогко. Жити просто неба найскладніше для дітей: вони постійно хворіли.

Але, зрештою, уряд Ірландії вирішив це проблемне питання. Контракт із наметовим містечком у Страдбаллі не продовжили, а українців звідти переселяють. Тепер новоприбулих біженців спершу селитимуть до виставкового центру в місті Кілдер. Українців там прийматимуть з листопада і вже облаштовують все необхідне для комфортного життя.

Ще одна неприємна ситуація склалася у польському місті Познань. Там українці скаржилися на погане харчування на антисанітарію. Це спричинило низку перевірок, після яких від власника закладу вимагали покращити умови.