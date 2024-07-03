Розповідаємо, хто має право на ці види підтримки та які умови потрібно виконати для отримання коштів – далі у матеріалі.

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Українці зможуть подавати заявки на 3 типи допомоги

Допомога Хороший Старт

Ця одноразова виплата у розмірі 300 злотих спрямована на підтримку батьків у підготовці дітей до навчального року. Заявку на "Хороший Старт" можна подати з 1 липня через Установу соціального страхування (ZUS).

Хто може розраховувати на підтримку?

Допомога доступна батькам, опікунам, прийомним сім'ям, керівникам дитячих будинків та директорам навчальних закладів. Вона надається незалежно від доходу сім'ї.

Батьки можуть отримати 300 злотих для дитини до 20 років, яка навчається у школі (або до 24 років для дитини з обмеженими можливостями).

Важливо: ця виплата не надається дітям, які навчаються у дитячих садках або дошкільних групах.

Зверніть увагу! Крайній термін подання – 30 листопада, але подати її краще до кінця серпня, щоб отримати виплату до 30 вересня 2024 року. Заяви, подані пізніше, будуть оброблені протягом двох місяців від дати подання.

Подати заявку можна кількома способами: через додаток mZUS, платформу електронних послуг ZUS (PUE), портал Emp@tia та електронний банкінг.

Сімейна допомога та додаткові виплати

Сімейна допомога надається на пільговий період, який триває з 1 листопада до 31 жовтня наступного року. Заявки можна подавати з 1 липня онлайн через портал Emp@tia або з 1 серпня у паперовій формі.

Зверніть увагу! Заяви потрібно подавати до адміністрації гміни за місцем проживання. Щоб зберегти безперервність виплат, заяву слід подати до кінця серпня 2024 року.

Допомога призначена для часткового покриття витрат на утримання дитини. Потрібно відповідати критерію доходу: 674 злотих на особу або 764 злотих, якщо в сім'ї є дитина-інвалід. Для періоду 2024/2025 років враховуються доходи за 2023 рік.

Розміри виплат:

95 злотих на дитину до 5 років,

124 злотих на дитину від 5 до 18 років,

135 злотих на дитину від 18 до 24 років.

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Допомога з фонду аліментів

Відповідна допомога призначена для осіб, які мають право на аліменти, але не отримують їх через безрезультатність стягнення. Як і сімейна допомога, вона встановлюється на певний період з 1 жовтня до 30 вересня наступного року.

Заявки можна подавати з 1 липня онлайн через портал Emp@tia або з 1 серпня у паперовій формі. До заяви необхідно додати довідку органу, що проводить виконавче провадження, або заяву про безрезультатність стягнення. Максимальний розмір допомоги – 500 злотих на місяць.

Допомога надається до досягнення дитиною 18 років (до 25 років у разі навчання у середній школі або університеті). Безстроково допомога може надаватися дітям зі значним ступенем інвалідності.

Критерій доходу для отримання допомоги з фонду аліментів з 1 жовтня 2023 року становить 1 209 злотих на особу в сім'ї. У разі перевищення цього порогу діє правило "злотий за злотий".