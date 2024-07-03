Рассказываем, кто имеет право на эти виды поддержки и какие условия нужно выполнить для получения средств – далее в материале.

Читайте также Важно для украинских водителей: одна из стран ЕС продлила схему освобождения от автоналога

Украинцы смогут подавать заявки на 3 типа помощи

Помощь Хороший Старт

Эта единовременная выплата в размере 300 злотых направлена на поддержку родителей в подготовке детей к учебному году. Заявку на "Хороший Старт" можно подать с 1 июля через Учреждение социального страхования (ZUS).

Кто может рассчитывать на поддержку?

Помощь доступна родителям, опекунам, приемным семьям, руководителям детских домов и директорам учебных заведений. Она предоставляется независимо от дохода семьи.

Родители могут получить 300 злотых для ребенка до 20 лет, который учится в школе (или до 24 лет для ребенка с ограниченными возможностями).

Важно: эта выплата не предоставляется детям, которые учатся в детских садах или дошкольных группах.

Обратите внимание! Крайний срок подачи – 30 ноября, но подать ее лучше до конца августа, чтобы получить выплату до 30 сентября 2024 года. Заявления, поданные позже, будут обработаны в течение двух месяцев от даты подачи.

Подать заявку можно несколькими способами: через приложение mZUS, платформу электронных услуг ZUS (PUE), портал Emp@tia и электронный банкинг.

Семейная помощь и дополнительные выплаты

Семейная помощь предоставляется на льготный период, который длится с 1 ноября до 31 октября следующего года. Заявки можно подавать с 1 июля онлайн через портал Emp@tia или с 1 августа в бумажной форме.

Обратите внимание! Заявления нужно подавать в администрацию гмины по месту жительства. Чтобы сохранить непрерывность выплат, заявление следует подать до конца августа 2024 года.

Помощь предназначена для частичного покрытия расходов на содержание ребенка. Нужно соответствовать критерию дохода: 674 злотых на человека или 764 злотых, если в семье есть ребенок-инвалид. Для периода 2024/2025 годов учитываются доходы за 2023 год.

Размеры выплат:

95 злотых на ребенка до 5 лет,

124 злотых на ребенка от 5 до 18 лет,

135 злотых на ребенка от 18 до 24 лет.

К слову Выплаты беженцам в странах ЕС: где украинцам платят больше всего

Помощь из фонда алиментов

Соответствующая помощь предназначена для лиц, которые имеют право на алименты, но не получают их из-за безрезультатности взыскания. Как и семейная помощь, она устанавливается на определенный период с 1 октября до 30 сентября следующего года.

Заявки можно подавать с 1 июля онлайн через портал Emp@tia или с 1 августа в бумажной форме. К заявлению необходимо приложить справку органа, проводящего исполнительное производство, или заявление о безрезультатности взыскания. Максимальный размер пособия – 500 злотых в месяц.

Помощь предоставляется до достижения ребенком 18 лет (до 25 лет в случае обучения в средней школе или университете). Бессрочно помощь может предоставляться детям со значительной степенью инвалидности.

Критерий дохода для получения помощи из фонда алиментов с 1 октября 2023 года составляет 1 209 злотых на человека в семье. В случае превышения этого порога действует правило "злотый за злотый".