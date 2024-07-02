Це важлива подія, адже українці, які були змушені покинути свої домівки, можуть заощадити додаткові кошти під час перебування в Нідерландах.

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Умови звільнення від автоподатку в Нідерландах

Для того, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати наступним критеріям:

Автомобіль має бути зареєстрований в Україні.

Переселенець має в'їхати до Нідерландів на цьому автомобілі.

Як скористатися такою можливістю?

Якщо ви вже зареєстровані у схемі тимчасового звільнення від податку, не потрібно здійснювати додаткових дій. Звільнення буде продовжено автоматично до зазначеного терміну.

Якщо ви ще не зареєстровані у цій схемі, потрібно надіслати лист із наступною інформацією на адресу податкових органів Нідерландів:

ім'я;

адреса в Україні;

BSN (номер соціального страхування);

адреса проживання в Нідерландах;

номер авто.

Важливо! Лист необхідно відправити на адресу:

Податкові органи.

CAP/Auto, Команда дозволів на звільнення.

PO Box 90121, 4800 RA Breda.

Уряд Нідерландів підкреслив, що нещодавнє рішення має на меті полегшити фінансовий тягар для переселенців, тим самим полегшивши їхню адаптацію до життя в новій країні.

Ця ініціатива підкреслює солідарність і підтримку уряду Нідерландів, які мають вирішальне значення для забезпечення добробуту українських біженців.