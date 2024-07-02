Це важлива подія, адже українці, які були змушені покинути свої домівки, можуть заощадити додаткові кошти під час перебування в Нідерландах.

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Умови звільнення від автоподатку в Нідерландах

Для того, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати наступним критеріям:

  • Автомобіль має бути зареєстрований в Україні.
  • Переселенець має в'їхати до Нідерландів на цьому автомобілі.

Як скористатися такою можливістю?

Якщо ви вже зареєстровані у схемі тимчасового звільнення від податку, не потрібно здійснювати додаткових дій. Звільнення буде продовжено автоматично до зазначеного терміну.

Якщо ви ще не зареєстровані у цій схемі, потрібно надіслати лист із наступною інформацією на адресу податкових органів Нідерландів:

  • ім'я;
  • адреса в Україні;
  • BSN (номер соціального страхування);
  • адреса проживання в Нідерландах;
  • номер авто.

Важливо! Лист необхідно відправити на адресу:

  • Податкові органи.
  • CAP/Auto, Команда дозволів на звільнення.
  • PO Box 90121, 4800 RA Breda.

Уряд Нідерландів підкреслив, що нещодавнє рішення має на меті полегшити фінансовий тягар для переселенців, тим самим полегшивши їхню адаптацію до життя в новій країні.

Ця ініціатива підкреслює солідарність і підтримку уряду Нідерландів, які мають вирішальне значення для забезпечення добробуту українських біженців.