Міжнародний комітет порятунку (International Rescue Committee) проаналізував проблеми українських переселенців у Польщі. 327 біженців опитали у Варшаві, Катовіце та Познані в період з липня по вересень 2023 року. Про які проблеми найбільше говорили українці – читайте далі.

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Що турбує українців найбільше

Під час опитування 73% респондентів розповіли, що приїхали до Польщі з дітьми, а в 31% українців є член сім'ї з інвалідністю.

Припинення дії PESEL UKR та пов'язаних із ним соціальних виплат залишається одним з найважливіших питань для українських біженців. Про таку проблему згадали у відповідях 31% опитаних. Водночас українцям, які раніше проживали в інших країнах ЄС, часто відмовляють у реєстрації статусу PESEL UKR.

45% переселенців з України поставали перед труднощами при доступі до медичної допомоги в Польщі. Половина біженців (49%) саме через це мусили їхати до України на лікування. Опитані українці детально розповіли про недоліки медичної системи Польщі й підкреслили такі нюанси:

тривалий час очікування через відсутність доступу до певних послуг у Польщі – 24%;

вища якість медичних послуг в Україні – 22%;

нижчі ціни на послуги та ліки – 20%.

Респонденти скаржилися і на проблеми на роботі. 66% опитаних повідомили про принаймні один випадок трудової експлуатації або дискримінації, який трапився з ними в Польщі. Українці нарікали на нижчу заробітну плату порівняно з іншими працівниками, гірші умови праці та відсутність трудових договорів. Також були повідомлення про примусові зміни контрактів і відсутність компенсації за понаднормову роботу.

Масштаби трудової експлуатації величезні. У деяких випадках ми повідомляли про це інспекцію праці,

– повідомили у своєму звіті дослідники з Міжнародного комітету порятунку.

Ще одна серйозна проблема для біженців – невпевненість у забезпеченні житлом і страх залишитися без даху над головою. Лише 52% респондентів орендують власне житло. 8,6% українців живуть у польських родинах, ще 6,7% – у колективних центрах та 7,6% – у гуртожитках або готелях.

Скільки заробляють українські біженці в Польщі

Більшість українців, які переїхали до Польщі після лютого 2022 року, знайшли роботу. Щоправда, часто вони працюють на нижчих посадах та з гіршими зарплатами, ніж мали в Україні.

Аналітичний центр міжнародної агенції Gremi Personal опублікував свіже дослідження про зарплати українців у Польщі. Половина біженців поскаржились на досить низькі оклади. В середньому це 3 000 – 4 000 злотих на місяць. Більше про рівень зарплат українців у Польщі – читайте за посиланням.