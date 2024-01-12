Лідер ірландського уряду очікує, що Євросоюз продовжить статус тимчасового захисту для українців, якщо це буде необхідно. Умови перебування для українців у Ірландії зазнали змін. Чого чекати біженцям, які отримали притулок на острові – читайте далі.

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Ірландія дозволить залишитися до кінця війни

Термін дії Директиви ЄС про тимчасовий захист людей, які тікають від війни в Україні, спливає 4 березня 2025 року. Але Європейський Союз може прийняти нове рішення про підтримку українських біженців у майбутньому.

Прем'єр-міністр Ірландії наголосив, що жодного переселенця з України не будуть відправляти назад, поки в них вдома триває війна.

Я не можу собі уявити відправлення когось назад в Україну, поки війна не закінчиться, поки це не стане безпечно. Очевидно, що є деякі частини країни, де війна вирує щодня, є інші частини країни, які періодично піддаються ракетним обстрілам,

– заявив Лео Варадкар.

Коментар ірландського прем'єра з'явився через заяви іншої політичної представниці Ірландії – голови однієї з партій Мері Лу Макдональд. Вона озвучила думку, що українцям, які не мають базової роботи, не слід автоматично дозволяти залишатися в Ірландії після закінчення терміну дії директиви ЄС.

Тому Лео Варадкар мусив наголосити на тому, що в Україні зараз немає жодного цілком безпечного міста. Адже тилові регіони також страждають від ракетних обстрілів.

Нагадаємо, з лютого 2022 року Ірландія прийняла понад 100 тисяч біженців. Приблизно 20 тисяч українців за весь цей час повернулися додому.

Ірландія змінила умови для українців

Наразі країна вживає заходів для зменшення притоку нових біженців з України через житлову кризу. Зокрема, були скорочені виплати новоприбулим і обмежена тривалість безкоштовного проживання.

Якщо точніше, то тижневі виплати для новоприбулих українців знизились із 220 євро до близько 38 євро на тиждень. А перебувати у державному житлі в Ірландії дозволено лише протягом 90 днів. Далі українці мають знайти місце проживання й орендувати його самостійно.