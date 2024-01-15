Международный комитет спасения (International Rescue Committee) проанализировал проблемы украинских переселенцев в Польше. 327 беженцев опросили в Варшаве, Катовице и Познани в период с июля по сентябрь 2023 года. О каких проблемах больше всего говорили украинцы – читайте дальше.

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Что беспокоит украинцев больше всего

В ходе опроса 73% респондентов рассказали, что приехали в Польшу с детьми, а у 31% украинцев член семьи с инвалидностью.

Прекращение действия PESEL UKR и связанных с ним социальных выплат остается одним из важнейших вопросов для украинских беженцев. Об этой проблеме упомянули в ответах 31% опрошенных. В то же время украинцам, ранее проживавшим в других странах ЕС, часто отказывают в регистрации статуса PESEL UKR.

45% переселенцев из Украины столкнулись с трудностями при доступе к медицинской помощи в Польше. Половина беженцев (49%) именно поэтому вынуждены были ехать в Украину на лечение. Опрошенные украинцы подробно рассказали о недостатках медицинской системы Польши и подчеркнули следующие нюансы:

долгое время ожидания из-за отсутствия доступа к определенным услугам в Польше – 24%;

высшее качество медицинских услуг в Украине – 22%;

более низкие цены на услуги и лекарства – 20%.

Респонденты жаловались и на проблемы на работе. 66% опрошенных сообщили о по крайней мере одном случае трудовой эксплуатации или дискриминации в Польше. Украинцы упоминали более низкую заработную плату по сравнению с другими работниками, худшие условия труда и отсутствие трудовых договоров. Также были сообщения о принудительных изменениях контрактов и отсутствии компенсации за сверхурочную работу.

Масштабы трудовой эксплуатации огромны. В некоторых случаях мы сообщали об этом в инспекцию труда,

– сообщили в своем отчете исследователи Международного комитета спасения.

Еще одна серьезная проблема для беженцев – неуверенность в обеспечении жильем и страх остаться без крыши над головой. Только 52% респондентов арендуют собственное жилье. 8,6% украинцев живут в польских семьях, еще 6,7% – в коллективных центрах и 7,6% – в общежитиях или гостиницах.

Сколько зарабатывают украинские беженцы в Польше

Большинство украинцев, переехавших в Польшу после февраля 2022 года, нашли работу. Правда, часто они работают на более низких должностях и с худшими зарплатами, чем в Украине.

Аналитический центр международного агентства Gremi Personal опубликовал свежее исследование о зарплатах украинцев в Польше. Половина беженцев пожаловались на довольно низкие оклады. В среднем это 3 000 – 4 000 злотых в месяц. Больше об уровне зарплат украинцев в Польше – читайте по ссылке.