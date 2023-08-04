У Нідерландах бракує місць для розміщення українських біженців: що планують робити

Зараз у Нідерландах перебуває понад 100 тисяч українських біженців. Всі вони живуть переважно в Амстердамі та Утрехті, але в країні майже не залишилось вільного житла.

Посилює проблему те, що українці продовжують прибувати до Нідерландів у пошуках прихистку. Щотижня тут додається 700 – 1 000 біженців, які рятуються від наслідків війни. Тому країна мусить вирішувати проблему з житлом.

Читайте також Як українцям отримати безкоштовне житло в Європі від Airbnb та United for Ukraine

Брак житла в Нідерландах

За статистикою, зараз зайнято понад 98% місць, які надали для розселення біженців. До кінця 2024 року в Нідерландах мають виділити ще 90 тисяч нових місць проживання для українців. Зараз до країни переїхали приблизно 100 тисяч переселенців з України. П'ята частина з них знаходили собі житло через приватних осіб або громадські організації, наприклад, церкви.

Більшість українців зупиняються в Амстердамі або Утрехті. Яп Донкер, відповідальний за безпеку в Утрехті, курує роботу центрів для прохачів притулку та контролює розселення українських біженців. Він і розповів про 90 тисяч нових місць проживання в наступному році. Але поки неясно, чи буде цього достатньо, адже постійно прибувають нові й нові біженці.

Стає по-справжньому багатолюдно. Ми активно підшукуємо нові житлові приміщення. Попит високий,

— пояснив Яп Донкер.

Влада Нідерландів також готується до додаткових труднощів у майбутньому, оскільки десятки тисяч українців можуть залишитися і після війни. Вони активно шукають роботу та облаштовують своє життя.

У Нідерландах відкриють притулок для 1 000 українців

У місті Влардінген готують до відкриття сучасний притулок для 1 000 переселенців, який вражає масштабами. "‎Мрія" – це цілий район, який стане найбільшою локацією для українців. Відкриття прихистку заплановане на другу половину серпня. Для українців, які поселяться в "‎Мрії", житло заплановано на три роки, до літа 2026.

Кожна квартира тут буде облаштована необхідними меблями. В районі притулку добудовується школа, окремий спортивний комплекс та дитячі ігрові майданчики.

Крім того, у Нідерландах готові витратити понад 2 мільйони євро на придбання парку відпочинку. Тут планують розмістити українців, які потребують житла.