У нідерландському місті Ден Хам витратять 2,2 мільйона євро, щоб придбати парк для кемпінгу De Blekkenhorst. Сюди планують заселити близько 200 біженців з України.

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Українців розмістять у дерев'яних будиночках

Місто Ден Хам знаходиться за 35 кілометрів від провінції Зволле. Місцева влада викупила всю ділянку парку, включаючи всі об'єкти, зокрема, басейн. Тут розташовані дерев'яні шале та будиночки різних типів. До них добудують ще 30 модульних будинків і почнуть масово заселяти українські родини.

Зараз у парку De Blekkenhorst вже проживає невелика група українців, але для туристів із власними трейлерами та наметами зона досі залишається доступною. Згодом це зміниться і вся територія парку буде заселена українцями.

Коли війна закінчиться й українці поїдуть додому, ми знову продамо цей парк,

– повідомив мер нідерландського міста Ганс Брокхайзен.

У Нідерландах відкриють притулок для 1 000 українців

Тим часом у місті Влардінген готують до відкриття сучасний притулок для 1 000 переселенців, який вражає масштабами. "‎Мрія" – це цілий район, який стане найбільшою локацією для українців. Відкриття прихистку заплановане на другу половину серпня. Для українців, які поселяться в "‎Мрії", житло заплановано на три роки, до літа 2026.

Кожна квартира тут буде облаштована необхідними меблями. В районі притулку добудовується школа, окремий спортивний комплекс та дитячі ігрові майданчики.