Будівництво "‎Мрії" стартувало ще восени 2022 року. Це повноцінний район зі своєю інфраструктурою, який будують спеціально для українських біженців. Коли притулок відкриють для заселення, та що буде на його території – читайте в матеріалі.

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Коли відкриють притулок для українців

Притулок розрахований на 1000 людей, тому "‎Мрія" стане найбільшою за чисельністю локацією для українців. Відкриття прихистку заплановане на другу половину серпня.

Для українців, які поселяться в "‎Мрії", житло заплановано на три роки, до літа 2026, однак питання міграційного статусу залишається невирішеним. На сьогодні тимчасово переміщені особи з України можуть перебувати під захистом в Нідерландах лише до 4 березня 2024,

– розповів радник Посольства України в Нідерландах Тарас Малишевський.

Відкриття притулку у Влардінгені заплановане на серпень / Фото Укрінформ

Як облаштують "Мрію"

Кожна квартира буде облаштована необхідними меблями. В районі притулку добудовується школа, окремий спортивний комплекс та дитячі ігрові майданчики. Також передбачена інфраструктура для велосипедів, а от парковка для автівок буде поруч – за межами житлової зони. Від Влардінгена на метро можна дістатися до Роттердама.

Район "‎Мрія" – це пілотний проєкт, що втілюється силами муніципалітету Влардінген та регіону Роттердам-Рейнмонд.

За останніми підрахунками в Нідерландах перебуває понад 89 000 українських біженців.