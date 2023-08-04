Усугубляет проблему то, что украинцы продолжают прибывать в Нидерланды в поисках убежища. Еженедельно здесь прибавляется 700 – 1 000 беженцев, спасающихся от последствий войны. Поэтому страна должна решать проблему жилья.
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Нехватка жилья в Нидерландах
По статистике, сейчас занято более 98% мест, предоставленных для расселения беженцев. До конца 2024 года в Нидерландах должны выделить еще 90 тысяч новых мест проживания для украинцев. Сейчас в страну переехали около 100 тысяч переселенцев из Украины. Пятая часть из них находили себе жилье через частных лиц или общественные организации, например церкви.
Большинство украинцев останавливаются в Амстердаме или Утрехте. Яп Донкер, отвечающий за безопасность в Утрехте, курирует работу центров для беженцев и контролирует расселение украинских граждан. Он и рассказал о 90 тысячах новых мест жительства в следующем году. Но пока неясно, будет ли этого достаточно, ведь постоянно прибывают новые и новые беженцы.
Становится по-настоящему многолюдно. Мы активно подыскиваем новые жилые помещения. Спрос очень высок,
– объяснил Яп Донкер.
Власти Нидерландов также готовятся к дополнительным трудностям в будущем, поскольку десятки тысяч украинцев могут остаться и после войны. Они активно ищут работу и обустраивают свою жизнь.
В Нидерландах откроют приют для 1 000 украинцев
В городе Влардинген готовят к открытию современное жилье для 1 000 переселенцев, поражающее масштабами. "Мрія" – это целый район, который станет самой большой локацией для украинцев. Открытие запланировано на вторую половину августа. Для украинцев, которые поселятся в "Мрии", жилье запланировано на три года, до лета 2026 года.
Каждая квартира здесь будет обустроена необходимой мебелью. В районе достраивается школа, отдельный спортивный комплекс и детские игровые площадки.
Кроме того, в Нидерландах готовы потратить более 2 миллионов евро на покупку парка отдыха. Здесь планируют разместить украинцев, нуждающихся в жилье.