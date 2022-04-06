Українці в Нідерландах: де знайти корисну інформацію для біженців

За підтримки королеви Нідерландів у країні функціонує офіційний сайт для допомоги українським біженцям. Інформація на ньому представлена чотирма мовами.

Сайт доступний за посиланням. Також усі охочі за допомогою платформи можуть приєднатися до команди волонтерів.

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Детальніше про сайт для українців, які шукають прихисток у Нідерландах

"RefugeeHelp – це стартова онлайн-платформа для українських біженців у Нідерландах та усіх, хто хоче допомогти. Динамічна платформа пропонує актуальну інформацію та об'єднує пропозиції від влади, неурядових організацій, компаній та приватних осіб. В RefugeeHelp потреби біженців є провідними, об’єднуючи попит та пропозицію та направляючи всіх, хто хоче допомогти. RefugeeHelp – це відправна точка для біженців", – йдеться в повідомленні на сайті.

Для людей, яким потрібна допомога, а також для тих, хто має бажання підтримати українців у важкі часи, діє гаряча лінія. Звертатися потрібно за телефоном +31 (0) 20 300 7000. Консультації доступні 7 днів на тиждень, з 7:00 до 19:00.

На платформі зібрана інформація про:

житло;

реєстрацію та юридичну допомогу;

охорону здоров'я;

родину та дітей;

активний відпочинок;

домашніх улюбленців;

мобільний зв'язок та інтернет;

їжу та одяг;

освіту;

роботу та дохід.

Волонтери, своєю чергою, можуть допомогти з:

житлом;

питаннями охорони здоров'я;

організацією дозвілля;

їжею та напоями;

одягом та взуттям;

предметами гігієни;

ліками;

освітою;

роботою;

грошовими пожертвуваннями.

Сайт перекладений такими мовами:

українською;

російською;

англійською;

нідерландською.