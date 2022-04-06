Сайт доступен по ссылке. Также все желающие с помощью платформы могут присоединиться к команде волонтеров.

Актуально Как мгновенно и бесплатно отправить средства в Украину

Подробнее о сайте для украинцев в Нидерландах

"RefugeeHelp – это стартовая онлайн-платформа для украинских беженцев в Нидерландах и всех, кто хочет помочь. Динамическая платформа предлагает актуальную информацию и объединяет предложения от власти, неправительственных организаций, компаний и частных лиц. В RefugeeHelp потребности беженцев являются ведущими, объединяя спрос и предложение и направляя всех, кто хочет помочь. RefugeeHelp – это отправная точка для беженцев", – говорится в сообщении на сайте.

Для людей, которым нужна помощь, а также для тех, кто хочет поддержать украинцев в трудные времена, действует горячая линия. Обращаться нужно по телефону +31 (0) 20 300 7000. Консультации доступны 7 дней в неделю, с 7:00 до 19:00.

На платформе собрана информация о:

  • жилье;
  • регистрации и юридической помощи;
  • здравоохранении;
  • семье и детях;
  • активном отдыхе;
  • домашних любимцах;
  • мобильной связи и интернете;
  • еде и одежде;
  • образовании;
  • работе и доходе.

Волонтеры, в свою очередь, могут помочь с:

  • жильем;
  • вопросами здравоохранения;
  • организацией досуга;
  • едой и напитками;
  • одеждой и обувью;
  • предметами гигиены;
  • лекарством;
  • образованием;
  • работой;
  • денежными пожертвованиями.

Сайт доступен на языках:

  • украинском;
  • русском;
  • английском;
  • нидерландском.