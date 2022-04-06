Сайт доступний за посиланням. Також усі охочі за допомогою платформи можуть приєднатися до команди волонтерів.
Актуально Як миттєво та безплатно надіслати кошти в Україну
Детальніше про сайт для українців, які шукають прихисток у Нідерландах
"RefugeeHelp – це стартова онлайн-платформа для українських біженців у Нідерландах та усіх, хто хоче допомогти. Динамічна платформа пропонує актуальну інформацію та об'єднує пропозиції від влади, неурядових організацій, компаній та приватних осіб. В RefugeeHelp потреби біженців є провідними, об’єднуючи попит та пропозицію та направляючи всіх, хто хоче допомогти. RefugeeHelp – це відправна точка для біженців", – йдеться в повідомленні на сайті.
Для людей, яким потрібна допомога, а також для тих, хто має бажання підтримати українців у важкі часи, діє гаряча лінія. Звертатися потрібно за телефоном +31 (0) 20 300 7000. Консультації доступні 7 днів на тиждень, з 7:00 до 19:00.
На платформі зібрана інформація про:
- житло;
- реєстрацію та юридичну допомогу;
- охорону здоров'я;
- родину та дітей;
- активний відпочинок;
- домашніх улюбленців;
- мобільний зв'язок та інтернет;
- їжу та одяг;
- освіту;
- роботу та дохід.
Волонтери, своєю чергою, можуть допомогти з:
- житлом;
- питаннями охорони здоров'я;
- організацією дозвілля;
- їжею та напоями;
- одягом та взуттям;
- предметами гігієни;
- ліками;
- освітою;
- роботою;
- грошовими пожертвуваннями.
Сайт перекладений такими мовами:
- українською;
- російською;
- англійською;
- нідерландською.