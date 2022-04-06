Сайт доступний за посиланням. Також усі охочі за допомогою платформи можуть приєднатися до команди волонтерів.

Актуально Як миттєво та безплатно надіслати кошти в Україну

Детальніше про сайт для українців, які шукають прихисток у Нідерландах

"RefugeeHelp – це стартова онлайн-платформа для українських біженців у Нідерландах та усіх, хто хоче допомогти. Динамічна платформа пропонує актуальну інформацію та об'єднує пропозиції від влади, неурядових організацій, компаній та приватних осіб. В RefugeeHelp потреби біженців є провідними, об’єднуючи попит та пропозицію та направляючи всіх, хто хоче допомогти. RefugeeHelp – це відправна точка для біженців", – йдеться в повідомленні на сайті.

Для людей, яким потрібна допомога, а також для тих, хто має бажання підтримати українців у важкі часи, діє гаряча лінія. Звертатися потрібно за телефоном +31 (0) 20 300 7000. Консультації доступні 7 днів на тиждень, з 7:00 до 19:00.

На платформі зібрана інформація про:

  • житло;
  • реєстрацію та юридичну допомогу;
  • охорону здоров'я;
  • родину та дітей;
  • активний відпочинок;
  • домашніх улюбленців;
  • мобільний зв'язок та інтернет;
  • їжу та одяг;
  • освіту;
  • роботу та дохід.

Волонтери, своєю чергою, можуть допомогти з:

  • житлом;
  • питаннями охорони здоров'я;
  • організацією дозвілля;
  • їжею та напоями;
  • одягом та взуттям;
  • предметами гігієни;
  • ліками;
  • освітою;
  • роботою;
  • грошовими пожертвуваннями.

Сайт перекладений такими мовами:

  • українською;
  • російською;
  • англійською;
  • нідерландською.