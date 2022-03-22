Інформацію підтвердив королівський дім Нідерландів.

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Так, король Нідерландів Віллем-Олександр вирішив долучитися до доброї справи й прийняти у себе українців, які через війну були вимушені покинути свої домівки. Біженців розмістять на території одного з королівських палаців.

За прикладом бельгійської королівської родини король Віллем-Олександр прийме українських біженців. Вони будуть розміщені у будівлі біля палацу Гет-Лоо в Апелдорні, – йдеться у повідомленні.



Замок короля Нідерландів / Фото destentor



Резиденція Віллема-Олександра / Фото wikipedia

Що відомо про тимчасовий прихисток від нідерландського короля

Українці житимуть у мисливському будиночку. Він розташований біля палацу в Апелдорні. Там можуть мешкати від 6 до 8 сімей (20 – 30 осіб). А заселяти біженців почнуть з середини квітня.

Замок XV століття на сході Нідерландів є національним музеєм і зараз перебуває на реконструкції. Відкриття музею заплановане на середину травня. А будинок, де житимуть українські біженці, розташований у задній частині палацового парку. Він закритий від публіки, а королівська родина його використовує як приватну резиденцію.

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