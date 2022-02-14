Українці навчили японців робити ляльки-мотанки: промовисті фото

В японському місті Йокогама провели День української культури. Місцеві мешканці мали нагоду більше дізнатися про історію й традиції нашої держави.

Захід відбувався 12 лютого за підтримки посольства України в Японії. Відповідні світлиини дипломати показали у фейсбуці.

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Японцям показали, як робити мотанки

Як розповіли у посольстві, для гостей організували, зокрема, майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки. Японців вчили, як створювати традиційний оберіг-ангелик. Крім цього, їх познайомили з українськими традиційними одягом та прикрасами.

Організували фотовиставку та концерт

Також у рамках заходу представили роботи української фотографині Анни Сенік. Вона, до слова, є засновницею напрямку української етнофотографії. Завершилося дійство виступом бандуристки Катерини, яка живе в Японії.

День української культури в Йокогамі / Фото посольства

Українці в Японії: інші новини

Раніше українську народну казку "Котигорошко" переклали японською, її можна завантажити у вільному доступі. А крім цього – знайти у бібліотеках країни.

У грудні в японському Кіото посадили київські каштани. У такий спосіб вирішили відзначити 50-у річницю побратимства зі столицею України.

Повний текст допису на сторінці посольства у фейсбуці:

й2 лютого за підтримки посольства України в Японії проведено день української культури в місті Йокогама. На майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки, з побажанням миру, гості виготовили оберіг-янгола, познайомилися з українським традиційним одягом та прикрасами, милувалися світлинами Anna Senik, та насолодилися чарівними звуками бандури у виконанні Kateryna. Всім дякуємо за участь, далі буде!