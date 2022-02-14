Мероприятие проходило 12 февраля при поддержке посольства Украины в Японии. Соответствующие фотографии дипломаты показали в фейсбуке.

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Японцам показали, как делать мотанки

Как рассказали в посольстве, для гостей организовали, в частности, мастер-классы по изготовлению куклы-мотанки. Японцев учили, как создавать традиционный оберег-ангелк. Кроме того, их познакомили с украинскими традиционными одеждами и украшениями.

Организовали фотовыставку и концерт

Также в рамках мероприятия представили работы украинской фотографии Анны Сеник. Она, кстати, является основательницей направления украинской этнофотографии. Завершилось действо выступлением бандуристки Екатерины, живущей в Японии.

День украинской культуры в Йокогаме / Фото посольства

Украинцы в Японии: другие новости

Ранее украинскую народную сказку "Котигорошко" перевели на японский, ее можно скачать в свободном доступе. А кроме этого – найти в библиотеках страны.

В декабре в японском Киото посадили киевские каштаны. Таким образом, решили отметить 50-ю годовщину побратимства со столицей Украины.

Полный текст сообщения на странице посольства в фейсбуке:

12 февраля при поддержке посольства Украины в Японии был проведен день украинской культуры в городе Йокогама. На мастер-классе по изготовлению куклы-мотанки, с пожеланием мира, гости изготовили оберег-ангела, познакомились с украинской традиционной одеждой и украшениями, любовались фотографиями Anna Senik, и насладились волшебными звуками бандуры в исполнении Kateryna. Всем спасибо за участие, дальше будет!