Урочисту церемонію провели 10 грудня у парку Такарагаіке. У ній взяли участь, зокрема, мер міста Дайсаку Кадокава, український посол Сергій Корсунський й Мічіко Такао – голова Асоціації дружби Києва та Кіото.

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Як все це відбувалося

Фото із цього заходу опублікували у фейсбуці українські дипломати. На одній зі світлин міський голова та український посол позували біля пам'ятного знаку. Корсунський, до слова, прийшов на захід у синьо-жовтій захисній масці. Він виголосив промову з нагоди річниці побратимства міст. Загалом у церемонії взяли участь майже 20 людей.

У Кіото висадили каштани з Києва / Фото українського посольства

Кіото та Київ – вже давно побратими

Українське та японське міста стали побратимами ще у 1971 році. Після того у Деснянському районі нашої столиці з'явилася вулиця Кіото. До того вона була частиною сучасної вулиці Андрія Малишка.

Вздовж вулиці Кіото простягається й однойменний парк, оформлений в японському стилі. Його площа сягає понад 13 гектарів. Парк також заснували у 1972 році – вже після того, як Київ та Кіото підписали договір про співпрацю. Тоді ж там і встановили пам'ятний знак, 5-метрову гранітну пагоду. Усі деталі та символіка у парку – запозичені з японської культури.

Де розташоване місто Кіото: дивіться на карті



Читайте повний текст публікації посольства України у фейсбуці:

"10 грудня, за підтримки компанії Ferrexpo та Japan Tobacco Industry Co., Ltd., на відзначення 50-ї річниці побратимства міст Кіото та Києва, у парку Такарагаіке в місті Кіото відбулася урочиста церемонія висадки київських каштанів. У церемонії взяли участь мер міста Кіото Д.Кадокава, Посол України в Японії С.Корсунський, голова Асоціації дружби Києва та Кіото М.Такао та представники міської ради м.Кіото".