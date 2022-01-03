Переклад було реалізовано завдяки зусиллям Посольства України в Японії разом з українськими та японськими діячами культури. Фінансово підтримало ініціативу Міністерство закордонних справ України.

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Детальніше про переклад української казки японською

За словами посла України в Японії Сергія Корсунського, народний епос – це чудова нагода посилити позитивний імідж України в Японії, а також розповісти японському молодому поколінню про культуру і традиції України. Книгу можна безкоштовно переглянути та завантажити онлайн.

Японці – нація, яка багато читає. Саме тому ми хотіли реалізувати один з наших культурних проєктів у сфері літератури,

– прокоментував посол.

До реалізації ідеї долучилися культурні діячі обох країн. Так, переклад тексту здійснив український мовознавець Іван Дзюб. Адаптувати казку допомогли професійні редактори та коректори – Президент Асоціації україністів Японії, професор Університету Кобе Гакуін Йошіхіко Окабе та викладачка Львівської політехніки Надія Гораль. Ілюстрації розробила українська художниця Зоя Скоропаденко, яка має багаторічний досвід співпраці з японськими партнерами.

Я дуже рада можливості представити свої ілюстрації в цьому проєкті. Я готувала їх на основі моїх уявлень про класичні казки з урахуванням японської специфіки. Сподіваюся, японським дітям вони прийдуться до вподоби,

– зазначила Зоя Скоропаденко.

Професор Йошіхіко Окабе підкреслив, що видання цієї книги є найвпливовішим представленням української національної культури в Японії за останні роки. А Віолетта Удовік, укладачка та координаторка проєкту, припустила, що "Котигорошко" досягне в Японії такої ж слави, як інша відома українська казка – "Рукавичка".

В Японії переклали українську казку / Зображення Зої Скоропаденко